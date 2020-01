Le réseau Alexia ou comment trouver un avocat rapidement ?

Alexia est un annuaire d’avocats en ligne proposant divers services destinés aux particuliers et aux professionnels. Le site permet de poser des questions ciblées aux avocats spécialisés de sa région et d'obtenir rapidement un devis correspondant idéalement à ses besoins.

Publi-rédactionnel

La richesse de l'annuaire Alexia

Sur Alexia, l'inscription des avocats est gratuite. L'annuaire est un bon moyen pour eux de se faire connaître et de développer leur réseau de clientèle. C'est pourquoi des professionnels du barreau sont disponibles dans chaque région de France et dans tous les domaines. Avocats généralistes et avocats spécialisés sont classés par catégories et c'est en expliquant précisément son cas que l'internaute s'assure d'être mis en relation avec un juriste possédant les compétences requises. Le vaste réseau Alexia permet de choisir l'avocat qui convient parmi une liste définie selon les critères entrés. Des indicateurs permettent de se faire une idée du degré de sérieux et du professionnalisme du juriste.

Des tarifs intéressants quelle que soit la procédure

Les tarifs des avocats présents sur l'annuaire en ligne Alexia sont particulièrement compétitifs, notamment en ce qui concerne le divorce par consentement mutuel. Les couples désireux de se séparer à l'amiable bénéficient de tarifs forfaitaires à partir de 240 € par époux. La procédure est aussi plus simple et plus rapide, bien moins contraignante qu'une procédure de divorce classique. Les devis des avocats en droit civil ou autres sont 100 % gratuits et immédiats. Les professionnels se sont engagés à garder des tarifs compétitifs et à réaliser des propositions tarifiées détaillées, simples à déchiffrer.

Une large couverture sur tout le territoire

Alexia rayonne sur l'ensemble du territoire national. Des avocats en droit pénal, en droit du travail, en droit social, droit de la famille et des personnes, etc. prennent en charge les affaires confiées en ligne par les internautes. Qu'il s'agisse d'un problème de garde des enfants, de différends concernant un bail commercial, de litiges suite à une rupture de contrat de travail, la communication avec l'avocat qui détient les réponses juridiques adaptées est facilitée. Alexia est une évolution majeure du système juridique, fonctionnant comme un moteur de recherche et apte à cibler précisément les besoins des personnes à la recherche d'un avocat sur Paris ou en province.





Alexia favorise la mise en relation entre particuliers et professionnels. Les fonctionnalités du site simplifient les procédures, aident à gagner du temps et surtout de l'argent !