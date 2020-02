Ramette de papier : comment trouver les bonnes feuilles ?

Vous vous interrogez sur comment adopter une bonne ramette de papier pour vos usages quotidiens ? Découvrez dans cet article de très bonnes astuces.

Quelles ramettes papier choisir pour votre entreprise ?

Le papier fait partie des outils de travail les plus utilisés dans une entreprise. Que ce soit pour l’établissement de factures, l’impression de courriers ou simplement dans la planification et l’ordonnancement des tâches et activités, l’utilité de la ramette de papier n’est plus à démontrer. Que l’on le veuille donc ou pas, le papier fait encore partie de la vie et du fonctionnement des entreprises. Et pour avoir des ramettes de qualité, il ne faut pas choisir au hasard. Le choix doit être mûri d’autant plus qu’il y a des critères importants dans le choix des ramettes de papier.

Comment reconnaître une ramette de papier de qualité ?

Lorsque l’on recherche un matériel de qualité, ce n’est pas vers la première marque qui se présente que l’on se tourne. Que ce soit pour une entreprise ou un usage personnel, une ramette de papier se choisit en fonction de ses caractéristiques intrinsèques : le type de papier, l’épaisseur, le grammage, l’opacité, la compatibilité, etc.

Le type et la taille du papier chez JPG

Il existe une multitude de ramettes de papier sur le marché. Mais lorsque le prix est anormalement moins cher, il faut avoir le réflexe de s'interroger sur la qualité du produit. Cependant, le coût du papier ne doit pas être la seule référence en termes de qualité. Il faut constater que certaines marques arrivent à allier la qualité et le coût raisonnable. On peut donc recourir à un comparateur pour trouver la ramette de papier indiquée pour ses usages et son budget.

En ce qui concerne la taille du papier, il faut noter que les papiers sont disponibles sous différents formats. Ces derniers ont été définis par des normes internationales et sont presque absolument respectés dans tous les pays. Le format le plus sollicité reste le format A4. Lorsque l’on recherche un papier de ce format, il faut impérativement s’assurer que les dimensions sont de 29,7 cm pour la hauteur, et de 21 cm pour la largeur. Les ramettes sont conçues en fonction d’une taille unique de papier.

Il est rare de retrouver une ramette de papier qui contienne à la fois des papiers de format A4 et d’autres types de format tels que le format A3, le format A5, etc.

Le nombre de feuilles et leur grammage

Les ramettes se distinguent par le nombre de feuilles de papier qu’elles comportent. Pour éviter les pénuries subites, il vaut mieux opter pour des ramettes ayant un nombre important de feuilles. Par ailleurs, il est important que les papiers soient compatibles avec les imprimantes, même s’il faut reconnaître que celles-ci sont conçues en suivant les normes sur la taille des papiers.

La qualité d’une ramette de papier se juge également à son grammage. Le grammage du papier n'est rien d’autre qu'une désignation indirecte de son épaisseur. Il s’agit de l’épaisseur d'une feuille pour un mètre carré de surface. Par exemple, lorsqu’on dit d’un papier qu’il est de 100 grammes, c’est son mètre carré qui correspond à ce poids. De manière générale, c’est à partir de 150 grammes que l’on considère un papier comme étant un peu rigide. Le papier de 200 grammes est un bon compromis entre rigidité et souplesse.

Quelles sont les empreintes d’un bon fabricant de papier ?

Pour se fier à une ramette de papier, il faut aussi en interroger le fabricant. Quelques indices peuvent permettre de repérer des marques fiables de papier. Tout d’abord, la multiplicité des formats produits dénote de sa richesse de production et rassure quant à la possibilité d’adopter une marque unique de papier pour tous types de formats. De même, la présence d’une certification ISO comme la norme ISO 2600 ou d’autres labels RSE, rassure quant à la qualité des ramettes et aux procédés de production du papier.