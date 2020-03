Depanneo : La plate-forme qui redonne confiance en la serrurerie et plomberie !

Il n’est pas toujours évident de trouver un professionnel fiable et honnête lorsque l’on se retrouve dans une situation d’urgence chez soi : fuite d’eau, clés égarées ou encore voiture en panne.

Publi-rédactionnel

Certains prestataires peu scrupuleux profitent du stress généré pour gonfler leurs tarifs ou se contentent au contraire de faire le minimum en sachant que le client aura bientôt de nouveaux problèmes. Aujourd’hui, plus de la moitié des Français déclarent avoir déjà été victimes d’arnaques de la part de serruriers !

Les serruriers dans le collimateur

Les cas d’abus de la part de professionnels intervenant chez des particuliers sont rendus possibles en grande partie lorsqu’ils sont appelés en urgence : une personne qui découvre son appartement inondé à son retour de vacances, un couple qui claque sa porte en oubliant ses clés à l’intérieur alors que le four fonctionne, etc. Autant de situations qui nécessitent une intervention rapide et pour lesquelles les propriétaires des lieux sont prêts à payer cher

Selon l’enquête menée par l’Ifop pour Hop Dépannage, 45 % des Français estiment la note trop salée à l’issue de l’intervention d’un serrurier et 47 % jugent que les tarifs de la profession ne sont pas suffisamment transparents.

Viser la transparence

D’autres professionnels sont également épinglés par l’enquête : 40 % des Français disent avoir eu une mauvaise expérience avec un garagiste, 32 % avec des plombiers. L’étude évoque également les chauffagistes et les artisans du bâtiment. Pour redonner confiance aux consommateurs, la clé semble être la transparence et la recommandation : 56 % des Français expliquent ainsi avoir choisi un professionnel parce qu’il affichait clairement ses tarifs et 54 % sur recommandation de leur assurance.

Grâce à son réseau de professionnels compétents, l’entreprise Depanneo permet aux particuliers de trouver l’artisan parfait pour n’importe quel type de situation. Ses domaines d’intervention :

• Serrurerie ;

• Plomberie ;

• Électricité ;

• Travaux ;

• Chauffage ;

• Vitrerie ;

• Assainissement.

Disponible 24/24 du lundi au dimanche, ce service offre des devis gratuits pour des services personnalisés et permet d’obtenir des tarifs transparents, même dans les moments d’urgence sur l’ensemble du territoire.