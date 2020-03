Épargne : les raisons d'ouvrir une assurance vie avec Moneyvox

Victime de nombreuses idées reçues, l'assurance vie devrait encore avoir de beaux jours devant elle. Les atouts de ce produit d'épargne le rendent incontournable, malgré un rendement en baisse : découvrez-les dans ce petit guide pratique.

Publi-rédactionnel

Assurance vie : une souplesse à toute épreuve

Si l'assurance vie est parvenue à rester l'un des placements préférés des Français, ce n'est pas un hasard. La souplesse qu'offre ce support d'épargne constitue en effet un argument imparable : avec une assurance vie, vous pouvez librement effectuer des versements ou des retraits sans clôturer votre contrat. Ce placement s'adapte ainsi à votre profil d'épargnant, mais aussi à vos objectifs patrimoniaux. Il vous offre la possibilité d'épargner à long terme pour financer un projet d'achat immobilier ou préparer votre retraite, mais aussi de vous constituer une épargne de précaution si vous adoptez une stratégie à court ou moyen terme. Vous devrez toutefois comparer les différents types de contrats pour choisir celui qui répondra bien à vos besoins. Le comparateur Moneyvox vous permet ainsi d'étudier différentes offres et de comparer leurs performances pour vous aider à prendre la bonne décision.

Assurance vie : des avantages fiscaux et successoraux évidents

Les contrats d'assurance vie s'avèrent particulièrement avantageux sur le plan fiscal. C'est d'ailleurs l'un des principaux atouts de ce support, qui fait l'objet d'un prélèvement annuel de 7,5 % au titre de l'impôt sur le revenu (auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 %). L'assurance vie vous permet ainsi d'épargner tout en bénéficiant d'un régime fiscal assoupli. Le régime successoral de ce placement s'avère tout aussi avantageux : lorsque vous transmettez votre patrimoine (ou une partie de votre patrimoine) par le biais de l'assurance vie, les bénéficiaires jouissent d'un abattement fiscal de 152 500 euros. Votre contrat peut ainsi vous servir de support d'épargne, mais aussi de transmission de patrimoine à chaque étape-clé de la vie.

Moneyvox : le partenaire de vos placements et de votre épargne

L'assurance vie présente de nombreux avantages pour les contribuables français : c'est un fait. Toutefois, ses performances dépendent en grande partie des banques et des organismes financiers qui émettent des contrats. Or, les frais de gestion et le rendement d'une assurance vie peuvent varier d'un organisme à l'autre : vous devrez donc vous montrer particulièrement vigilant en choisissant le vôtre. Moneyvox vous accompagne tout au long du processus, en vous aidant à comprendre les spécificités de l'assurance vie et en vous proposant des comparatifs des offres disponibles sur le marché. Et si vous vous reposiez sur un partenaire digital fiable et rigoureux en choisissant votre contrat d'assurance vie avec Moneyvox ?