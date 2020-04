Comment bien choisir un ruban LED de chez Aluson-Éclairage ?

Relativement peu chères, les LED sont des lampes à basse consommation d’énergie. Assemblées en ruban, elles constituent l’accessoire idéal pour un éclairage d’ambiance ou pour baliser un objet. À la fois esthétique et économique, le ruban LED illumine et met en valeur l’espace où il est installé. Aluson-Eclairage saura vous accompagner pour le choix de votre ruban LED.

Publi-rédactionnel

Quel ruban LED pour quel usage ?

Avant toute chose, il est conseillé de déterminer l’effet que vous voulez apporter à votre espace ainsi que l’endroit où vous souhaitez placer votre ruban afin de savoir s’il aura besoin d’une protection étanche, par exemple.

Lumière blanche ou multicolore ?

Les LED monochromes permettent un éclairage plus traditionnel et émettent une lumière blanche. Il est cependant possible d’effectuer une distinction entre le « blanc chaud » (allant vers le jaune), idéal pour une ambiance plus intime, le « blanc neutre » recommandé pour les lieux de travail et de vie et le « blanc froid » (presque bleuté).

Les LED RGB (pour « rouge, vert, bleu » en anglais) sont capables de produire un nombre bien plus important de couleurs du spectre lumineux à l’aide d’un boîtier de contrôle fourni avec le ruban LED ou proposé en accessoire selon le modèle.

Résistance à l’humidité

Selon l’endroit où vous souhaitez placer votre ruban, il est important de vérifier sa résistance à l’eau. Certains rubans sont ainsi imperméabilisés à l’aide d’une couche de silicone pour une protection accrue contre d’éventuelles éclaboussures ou contre la pluie lorsqu’ils sont placés à l’extérieur.

Quels critères techniques pour reconnaître un bon ruban LED ?

Les LED consomment moins d’énergie que les lampes classiques. Exprimer leur puissance en Watt n’est donc pas adapté pour désigner l’intensité de la lumière qu’elles émettent.

Intensité lumineuse

La puissance des LED s’exprime en lumens. Plus cet indice est élevé, plus l’éclairage du ruban sera intense. Par exemple, si vous voulez que votre ruban LED éclaire jusqu’à un mètre, il est conseillé d’utiliser un modèle comptant environ 1 000 lumens par mètre. En dessous de 200 lumens par mètre, le ruban ne suffira pas pour éclairer votre pièce, mais il sera parfait pour décorer ou pour servir de balisage.

En synthèse, pour du décoratif nous vous conseillons du 4.8 ou 9.6W / mètre.

Le 14.4W / mètre et puissance supérieures pourront être exploités comme source d’éclairage.

Attention également, faire une installation en éclairage indirect nécessitera la pose d’un ruban plus puissant pour un rendu similaire à de l’éclairage en direct.

Nombre de LED au mètre

Plus ce nombre est élevé, plus les LED sont près les unes des autres, ce qui augmente la densité lumineuse du ruban.

Comment réussir à installer un ruban LED ?

Voici quelques conseils pour utiliser au mieux votre ruban LED.

Bien choisir le support

Pour un simple balisage, privilégiez les contours de l’objet ou de la zone particulière à signaler, sur le sol, derrière une plinthe ou au bord d’un escalier.

Un éclairage direct risque de vous éblouir. Préférez plutôt un éclairage indirect. Un ruban LED fixé au plafond ou au mur renforcera la luminosité de votre foyer. Placé sous, sur ou derrière un meuble, un ruban LED pourra également souligner le design de votre mobilier. Dans ce genre de cas, il peut être intéressant de dissimuler les LED afin de créer un halo lumineux élégant.

Pour une installation en éclairage direct (LED tournées vers le sol, visibles directement par l’oeil) il est recommandé d’installer le ruban dans un profilé (saillie ou encastrable) complété d’un diffuseur opaque afin de lisser le rendu lumineux et éviter tout éblouissement.

Cette solution vous permettra également de réaliser une installation propre et design.

Installation et raccordement

L’installation d’un ruban LED est relativement simple. Avant tout, pensez à prendre les mesures de la surface que vous souhaitez éclairer avant de le couper. Après avoir nettoyé et séché la zone, il vous suffit de fixer le ruban sur sa face autocollante. Il vous faut ensuite raccorder le ruban à un transformateur électrique (parfois inclus), lui-même à raccorder à une prise électrique.