Éviter les arnaques grâce aux véhicules d’occasion reconditionnés

Acheter une voiture d’occasion peut se révéler anxiogène pour de nombreux automobilistes.

Publi-rédactionnel

Le manque de confiance et de transparence sur ce marché inquiète les futurs acheteurs. Pour éviter les arnaques, les consommateurs doivent se montrer très vigilants. A cela, s’ajoutent le manque de conseils et d’accompagnement, les automobilistes se sentant souvent perdus et seuls.

Partant de ces constats, Aramisauto propose des voitures d’occasion reconditionnées pour sécuriser et réenchanter l’achat d’une voiture d’occasion.

Les voitures d’occasion reconditionnées s’adressent aux automobilistes désirant bénéficier de tous les avantages d’un véhicule d’occasion mais sans les contraintes ni les risques associés.

Avant de les mettre en vente, Aramisauto leur fait subir un examen, une révision et un lavage complets.

Des fiches détaillées sur le site permettent également à chaque conducteur d’acheter un véhicule d’occasion en toute confiance.

L’achat d’une voiture d’occasion classique angoisse les acheteurs

Éviter les mauvaises surprises voire les arnaques lors de l’achat d’un véhicule d’occasion peut s’avérer complexe.

Trier les annonces automobiles tient en effet du parcours du combattant :

- les prix sont rarement au diapason de la qualité réelle ou du kilométrage de la voiture

- les annonces manquent souvent d’informations importantes

- les photos ne permettent pas de visualiser les défauts du véhicule

- on doit parfois se dépêcher de conclure un marché pour ne pas laisser filer « une belle opportunité », au risque de se retrouver finalement avec un véhicule recelant des vices cachés…

- il faut apprendre à repérer les points importants de vérification, ce qui requiert beaucoup de temps et de connaissance

- le compteur de la voiture peut avoir été trafiqué

- le vendeur accorde souvent peu de temps à l’acheteur, il peut être pressé et pressant.

Même si la plupart des petites annonces sont fiables, acheter une voiture d’occasion est donc source de stress.

1. Le manque de confiance et de transparence du marché de l’occasion…

… inquiète les consommateurs.

En effet, selon l’étude européenne Consumer Markets Scoreboard, plus d’un tiers des automobilistes se déclarent insatisfaits de la qualité des véhicules d’occasion proposés.

41 % d’entre eux indiquent rencontrer au moins un problème sur le véhicule d’occasion dans l’année qui suit son achat.

Cet inconvénient survient dans 2 cas sur 5, un mois après l’acquisition.

2. Le manque de conseils et d’accompagnement…

…perd les consommateurs.

Ces derniers se sentent livrés à eux-mêmes. De nombreux défauts liés à l’usure du véhicule peuvent être cachés. Et en tant qu’acheteur non-professionnel, il n’est pas évident d’avoir l’œil.

Il existe bien une garantie légale de vices cachés, valable 2 ans à partir de la découverte de ce dernier. Mais il faut alors que le vice décelé :

- rende la voiture inutilisable

- soit constaté par un expert automobile agréé. L’expert rédige alors un rapport qui permet de défendre la cause du nouveau propriétaire devant un tribunal… Ce qui représente encore des frais

La solution : la voiture d’occasion reconditionnée



Les voitures d'occasion reconditionnée proposées par Aramisauto sont une alternative fiable, responsable et économique. Elles donnent aux clients des garanties de sécurité qu’ils ne retrouvent pas dans l’achat auprès d’un particulier.

Des garanties de confiance

Les clients qui optent pour une voiture d’occasion reconditionnée bénéficient ainsi d’une :

- voiture intégralement révisée

- transparence sur les quelques imperfections de carrosserie/peintures restantes dues à l’usure normale de la voiture pour son âge et son kilométrage.

- garantie Satisfait ou 100% Remboursé pendant 15 jours ou 1000 km (au premier des deux termes échus)

- voiture d’occasion garantie 0 frais d’entretien pendant 12 mois ou 15 000 km (au premier des deux termes échus)

Un système de reconditionnement industriel exemplaire

Pour garantir une qualité homogène, et maintenir cette confiance sans faille qu’Aramisauto entretient avec ses clients, le distributeur automobile a créé une usine de reconditionnement en France.

Basée à Donzère, dans la Drôme, cette usine respecte un processus industriel de remise en état des voitures d’occasion.

Avant d’être remises sur le marché, les voitures d’occasion y suivent plusieurs phases d’inspection, de révision et de remise en état.

L’inspection du véhicule

Des mécaniciens examinent avec attention les éléments de sécurité de la voiture. Suspension, boîte de vitesses, direction, phares, pneus, amortisseurs, ils se basent sur 116 points de contrôle.

Le remplacement des pièces d’usure

Les techniciens remplacent les pièces essentielles à la sécurité de la voiture d’occasion, si nécessaire, conformément aux préconisations des constructeurs.

La révision du véhicule

Une fois le diagnostic achevé, les véhicules passent à la phase de la révision.

La reprise de la carrosserie et de la peinture

Si besoin, les carrossiers s’occupent également de l’aspect esthétique extérieur de la voiture avant de la nettoyer.

Résultat : une voiture parfaitement contrôlée, sans vice caché et au meilleur prix garanti.

Des annonces de véhicules d’occasion complètes et transparentes

Nous en parlions au début de cet article : les annonces de véhicules d’occasion manquent parfois de transparence.

Pour remédier à ce problème et maintenir une confiance digne de ce nom avec ses clients, Aramisauto propose des photos du véhicule en 360° et des fiches détaillées complètes pour chaque voiture vendue.

Tout y est noté pour éviter les mauvaises surprises :

1. les points clefs, qui résument les éléments fondamentaux du modèle d’occasion reconditionné :

- typologie de moteur :

- Couleur

- nombre de portes

- émission de CO2…

2. L’état du véhicule intérieur et extérieur :

- un système de lettres placées sur deux schémas permet de connaître l’emplacement exact de rayures, frottements, impacts, impuretés sur la carrosserie, altérations de la peinture, marques d'utilisation ou griffures

- Les révisions opérées par Aramisauto sont également précisées (vidange, remplacement de pneus, date du contrôle technique, etc.)

3. Les équipements de la voiture reconditionnée en :

- multimédia (GPS, Bluetooth, connectique audio…)

- confort (limiteur et régulateur de vitesse, climatisation…)

- style extérieur (enjoliveurs, feux de jour à LED…)

- style intérieur (sellerie…)

- sécurité (fixation isofix, roue de secours, airbags…)

4. Les informations techniques comme les :

- dimensions et châssis

- la consommation mixte et extra-urbaine

- les détails techniques du moteur (cylindres, puissances DIN et fiscale)

- les performances de vitesse

- la transmission

5. Les options incluses

6. Le mode de financement, au choix.

Exemple : le crédit Zen qui apporte une extension de garantie, une garantie perte financière et une garantie emprunteur

7. La garantie du véhicule reconditionné

8. D'autres options d’assistance de protection de la voiture

9. Le mode de livraison qui peut être :

- à domicile ou à l’adresse de votre choix en France métropolitaine (sauf la Corse)

- en agence, un peu partout dans l’Hexagone (gratuit si vous optez pour un retrait à l’usine de Donzère)

10. Les avis des clients, un autre élément de réassurance pour tout acheteur de véhicule d’occasion

Grâce aux voitures reconditionnées d’Aramisauto, la peur de l’arnaque va fortement diminuer et le nombre d’automobilistes satisfaits de leur véhicule d’occasion pourrait bel et bien grimper.