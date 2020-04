Des bijoux Les Perles d'Aurel pour la fête des mères

Aurélie PAULAIS, créatrice de bijoux fantaisies d’abord en loisirs, a ensuite décidé de créer son entreprise en 2014.

La créatrice

Son goût particulier pour le travail manuel lui vient de ses grands-parents. En effet, Elle bricolait souvent avec ses grands-pères et ses grands-mères qui lui ont appris le canevas et la couture.

L’histoire de son projet

Au commencement, elle réalisait des bijoux avec des petites perles de rocailles puis a très vite eu envie d’utiliser d’autres matériaux.

Elle a, tout d’abord, ouvert un blog comme vitrine pour présenter ses bijoux qu’elle vendait à son cercle de connaissances.

Aurélie a ensuite voulu aller plus loin avec la création d’une boutique en ligne qui n’arrive que bien plus tard puisqu’elle a été mise en ligne en décembre dernier. Ce projet lui tenait vraiment à cœur voulant voir jusqu’où ses bijoux pouvaient plaire. Elle travaille seule, confection, photos, mise à jour du site. Elle me confie avoir un soutien plus que bénéfique de quelques uns de ses proches qui l’épaulent quotidiennement.

Son univers

Elle crée des bijoux pour femmes et a également une gamme pour hommes. Les modèles proposés sont des pièces à porter tous les jours qui sublimeront vos tenues préférées.

Cette créatrice conçoit ses bijoux avec des pierres semi précieuses, des matières naturelles telles que bois, coquillages, nacres, graines, plumes, ainsi que tissus, cuirs et résines en utilisant toujours une base d’argent massif. Aucun croquis n’est réalisé à l’avance, son inspiration lui vient directement en associant au sein de son atelier les matières, les formes et les couleurs.

Aurélie réalise également des bijoux personnalisés pour des mariages et autres cérémonies en s'adaptant à vos tenues et votre morphologie.

La majorité des créations sont des pièces uniques pouvant être déclinées en plusieurs couleurs.

Site : perles-daurel.fr

Facebook : Les-Perles-Daurel

Instagram : lesperlesdaurel