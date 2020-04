Becheck : initiateur de la digitalisation du chèque !

Retrouvez vos chéquiers habituels sur votre portable avec la solution Becheck, fondée par Thierry Malka.

Publi-rédactionnel

Le chèque est l’un des moyens de paiement les plus utilisés par les Français, en témoigne le chiffre de 1,7 milliards de chèques émis en 2018 dans l’Hexagone.

Mieux, 70% des chèques émis sur le Vieux Continent l’ont été depuis la France.

Pourtant, ce moyen de paiement présente de nombreux inconvénients. C’est justement pour remédier à ces derniers que Thierry Malka, CEO de Becheck, première plateforme de digitalisation des chèques, a pensé au chéquier sur mobile.

Le chéquier numérique : pourquoi ?



Bien que le chèque soit un des moyens de paiement le plus utilisé par les Français il revêt de multiples inconvénients, tant pour l’utilisateur que pour les banques elles-mêmes.

Un chèque coute en moyenne 1.20€ aux banques, somme qui intègre aussi bien l’impression, la distribution, que le stockage et la destruction des chéquiers.

Par ailleurs, les fraudes et falsification sont en constante augmentation depuis quelques années, pour un cout global de l’ordre de 500M€ par an.

C’est pourquoi la Fintech Becheck fondée par Thierry Malka, a eu l’ingénieuse idée de penser au chéquier numérique, afin de réduire les risques liés à l’utilisation de ce moyen de paiement, et pour s’inscrire dans la dynamique de dématérialisation des transactions financières.

En effet, le CEO de cette plateforme digitale considère le chèque numérique comme une solution alternative au virement, beaucoup plu souple, et via laquelle vous pouvez sécuriser au maximum vos transactions, tout en faisant réaliser aux banques des économies considérables.

Dans la pratique, comment fonctionne la solution développée par Thierry Malka ?

Rapidité et simplicité sont les mots d’ordre du service Becheck.

En se connectant sur l’application de sa banque, un client a la possibilité de télécharger son chéquier digital, copie conforme du chéquier papier. La saisie du chèque reste identique, à ceci près qu’elle est davantage sécurisée et que certaines mentions obligatoires sont pré-renseignées : géolocalisation, date du jour, montant en lettres dérivé du montant en chiffre. L’utilisateur doit uniquement saisir le montant en chiffres, remplir l’ordre et signer son chèque. En moins de 10 secondes, le chèque est prêt à l’envoi sur le mail ou téléphone du bénéficiaire.

Une fois réceptionné, le chèque peut être immédiatement remis à l’encaissement, ou en différé, sur le compte bancaire choisi par le bénéficiaire. Les procédés techniques d’encaissement dépendent de la banque du bénéficiaire et de son intégration au réseau Becheck, mais sont tous immédiats et gratuits.

En termes de sécurité, que propose ce service Becheck ?

En dématérialisant l’émission des chèques, Thierry Malka n’a pas omis l’aspect sécurité, qui d’ailleurs est l’une des raisons qui l’ont inspiré, à penser au chéquier sur mobile.

Le protocole d’envoi du chèque, intègre un double niveau d’authentification, en plus de prendre en compte les transactions cryptées. Toutes vos données bancaires sont entièrement protégées, à la faveur de leur cryptage, et de leur répartition sur le serveur central, et sur votre téléphone.

C’est dire que même si vous perdiez vos informations bancaires, ou que vous étiez victime d’un vol sur votre téléphone, ces dernières ne peuvent être exploitées par un tiers. Considérant que le chèque est l’un des moyens de paiement les plus utilisés et les plus fraudés en France, sa version numérique sécurise vos opérations.

Quels sont les avantages de ce service pour les particuliers ?



Le premier avantage du chéquier digital, c’est qu’il ne vous soumet à aucun changement d’usage. Au contraire, cette solution rend vos transactions plus fluides, plus sécurisées.

Avec le chéquier sur mobile de Becheck, il est impossible que votre chèque fasse l’objet de falsification, ou qu’il soit volé. L’instantanéité des transactions, est aussi un avantage de ce service.

D’autres avantages non moins considérables, sont en outre associés au chéquier dématérialisé. En effet, pour émettre votre chèque numérique, il n’est point besoin de disposer du Relevé d’Identité Bancaire de votre bénéficiaire.

Avec ce service de chèque en ligne, vous avez une gestion maitrisée de votre trésorerie, et vous pouvez espacez les paiements.

La traçabilité des paiements est également un avantage de cette solution. Tous les chèques envoyés sont tracés, de leur réception jusqu’à leur mise à l’encaissement. Fini les chèques perdus, volés dans les boites aux lettres, oubliés dans une pochette.

Le chèque numérique laisse désormais une trace indélébile tout au long de son parcours.

Quid des banques ?



« Via ce service, BECHECK permet aux institutions bancaires de réaliser des économies, en supprimant les importants coûts de traitement que nécessitent l’impression, l’émission, et le stockage des chèques.

De même grâce à une telle innovation, elles pourront proposer à leurs clients, des services complémentaires tels la certification en ligne ou une information plus précise sur l’état de leurs transactions à venir », nous informe Thierry MALKA

Autre avantage de cette solution Becheck, est qu’il permet d’en finir avec les émissions sans provisions. En effet, bien qu’il soit un moyen de paiement très utilisé, le chèque papier n’est pas très apprécié des commerçants, qui justement redoutent de le voir rejeté par les banques, pour défaut d’approvisionnement.

Via un accès aux API bancaires, un contrôle est préalablement effectué sur le solde du compte, et permet de bloquer grâce à un algorithme évolutif, l’émission du chèque, en cas de défaut ou d’absence de provisions.

« Le chèque a encore de longues années devant lui », prévoit la Banque de France. Plus de 10 milliards de chèques devraient encore être émis sur les 10 prochaines années.

« Transformer le chèque en le faisant passer dans l’ère du numérique satisfera tous les acteurs concernés » précise Thierry MALKA.

La digitalisation du chèque va t’elle remettre le chèque au cœur des moyens de paiement ? Réponse dans quelques années.