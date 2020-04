Covid-19 : les comptables en ligne soulagent les entreprises

Les comptables en ligne soulagent les entreprises en période de confinement, l'exemple de Dougs.

Publi-rédactionnel

En raison de l’épidémie de Coronavirus Covid-19 et du confinement instauré par le Gouvernement, de nombreuses entreprises voient leur comptabilité bouleversée. Chômage partiel, aide mensuelle de 1 500 €, report des échéances d’impôts et de règlement des cotisations sociales, suspension des loyers et garantie de prêt en soutien à la trésorerie sont autant de mesures mises à la disposition des entrepreneurs pour faire face à la crise.

Un comptable en ligne comme c’est le cas de Dougs, épaule les entreprises dans les démarches liées au Covid-19 afin de faciliter au mieux le maintien de l’activité mais aussi d’appréhender la reprise de l’économie.

Dans ce contexte d’épidémie de Coronavirus Covid-19, découvrez quelles sont les aides mises en place par le Gouvernement et dans quelle mesure un comptable en ligne peut vous soutenir dans vos différentes procédures.

Covid-19 : le prêt garanti par l’État

La gestion de la trésorerie est une préoccupation majeure en période de crise Covid-19. Pour beaucoup d’entreprises, l’activité a fortement ralenti, voire s’est complètement arrêtée en raison de cette crise sanitaire.

Le prêt garanti par l’État (PGE) est un prêt octroyé à une entreprise ou un professionnel par sa banque habituelle, en dépit de la forte incertitude économique actuelle, grâce à la garantie qu’apporte l’État sur une partie très significative du prêt.

Entreprise individuelle, SAS ou SARL, micro-entrepreneurs ou encore professions libérales, toutes les entreprises, quel que soit leur statut juridique ou leur secteur d’activité, peuvent bénéficier du prêt garanti de trésorerie de la BpiFrance. Exception faite aux SCI, aux entreprises en redressement judiciaire, aux établissements de crédit et aux sociétés de financement. Le prêt garanti par l’État ne pourra dépasser un plafond de 25% du chiffre d’affaires HT 2019, soit l’équivalent d’un trimestre d’activités, ou du dernier exercice clos.

Un comptable en ligne peut efficacement accompagner les entreprises dans leurs démarches grâce à une plateforme qui lui est réservée. La transmission du dossier de demande de financement est, par le biais de cette plateforme, totalement sécurisée et rassure les réseaux bancaires partenaires.

La mise en place du chômage partiel en période de confinement

Les demandes d’activité partielle sont formulées par les employeurs si la baisse d’activité est occasionnée par l’un des motifs visés à l’article R. 5122-1 du Code du travail parmi lesquels celui des circonstances de caractère exceptionnel. Le chômage partiel, ou « dispositif d’activité partielle », permet à une entreprise de réduire le temps de travail de ses employés ou encore de fermer temporairement, le temps de faire face à la crise sanitaire du Covid-19.

Avant la mise en activité partielle, l'employeur doit adresser à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) du département où est implanté l'établissement une demande préalable d'autorisation d'activité partielle. Dans cette demande, l’employeur, ou le cabinet de comptable en ligne représentant l’entreprise, doit préciser le motif justifiant le recours à l'activité partielle, la période prévisible de sous-activité, le nombre de salariés concernés et le nombre d'heures chômées prévisionnelles.

La demande doit être déposée sur le portail dédié, en principe avant le placement effectif des salariés en activité partielle. Cependant, le Ministère du Travail a indiqué que les employeurs avaient un délai de 30 jours après le début de la période demandée pour faire leur demande, dans le contexte de l’épidémie. Un comptable en ligne peut vous accompagner dans la mise en place et le suivi de l’activité partielle au sein de votre entreprise.

QuelLEs sont les mesures de soutien fiscal ?

Dans le cadre de la crise sanitaire, des mesures fiscales exceptionnelles ont été prises ces dernières semaines pour soutenir les entreprises qui rencontrent des difficultés.

Il est notamment possible de demander au service des impôts des entreprises le report sans pénalité du règlement de leurs prochaines échéances d'impôts directs.

Les échéances d’impôts (IS, CFE, CVAE, taxe foncière et taxe sur les salaires) du mois de mars peuvent être reportées, sans justification. Si elles ont déjà été déclarées avec un paiement par prélèvement, il est possible de s’opposer aux prélèvements SEPA auprès de votre banque. Les impôts indirects, TVA ou le prélèvement à la source IR, ne font pas l’objet de mesures de report. En fonction de la durée de la crise, ces mesures seront susceptibles d’être étendues aux échéances ultérieures.

À noter également que le Gouvernement offre la possibilité à toutes les entreprises, auto-entrepreneurs compris, de reporter le paiement de leurs cotisations sociales initialement prévues en mars.

La crise sanitaire du Covid-19 et les mesures de confinement imposées par l’État ont des répercussions importantes sur les entreprises. Le Gouvernement a mis en place différentes mesures dans le but d’accompagner les entreprises. Aussi, le recours à un comptable en ligne peut être d’un grand soutient pour connaître les modalités de ces mesures d’aides.