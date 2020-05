Ticket à gratter personnalisé, les raisons d’y recourir

Ticket à gratter personnalisé, présentant plusieurs atouts, c’est le support idéal pour communiquer autour de divers évènements personnels ou professionnels.

Publi-rédactionnel

Pourquoi avoir recours au tickets à gratter personnalisés ?

Le ticket à gratter personnalisé peut vous aider à booster vos activités commerciales. Réfléchissez-vous à comment adopter une nouvelle stratégie commerciale ? Vous devez savoir que vous n’êtes pas obligé de toujours passer par des offres promotionnelles pour attirer la clientèle. Très apprécié, le ticket à gratter est un moyen rêvé pour propulser votre commerce.

Tickets à gratter personnalisés : les atouts insoupçonnés

Aujourd’hui plus que jamais, les jeux à gratter disponibles sur des sites tels que scratcher.fr gagnent une place privilégiée chez le public. Nombreux sont les clients qui aiment ce type de divertissement. En effet le ticket à gratter personnalisé représente un gain immédiat. De ce fait, le divertissement par grattage de tickets apporte une ambiance festive dans votre magasin. Pensez-vous que pour une animation commerciale, vous devez toujours faire la promotion de vos articles ? Il n’y a pas que ce moyen pour arriver à vos fins. Osez sortir des sentiers battus avec la stratégie des tickets à gratter en vue d’augmenter vos ventes.

La loterie avec les bulletins à gratter n’est pas uniquement pour les animations commerciales. Elle peut être utilisée pour les portes-ouvertes ou encore les foires. Avec les tickets à gratter personnalisés, les clients sont toujours tentés de se voir offrir un lot presque gratuitement après avoir réalisé un achat. C’est toujours attrayant et très peu sont ceux qui s'y dérobent. Le mérite est que cela vous fera gagner en trafic. C’est en même temps un excellent moyen de faire de la publicité pour vos différents produits. Ceci ne manquera sûrement pas de faire augmenter votre chiffre d’affaires.

Lorsque vous organisez ce jeu de bulletin à gratter, vous mettez en valeur vos indispensables clients. En plus ce type de divertissement donne aux consommateurs de voir qu’ils entrent dans les projets de votre entreprise. Ce divertissement peu coûteux est facile à comprendre par les joueurs. Sa particularité réside dans son côté attractif. En plus, ce jeu entretien tout le suspense possible.

Tickets à gratter personnalisés : quel choix ?

Sachez qu’il existe plusieurs choix de tickets à gratter personnalisés. Ainsi vous pouvez trouver les tickets à gratter Uni, Crescendo, Farmoso et Evento. En effet, le premier peut être utilisé lorsque le lot que vous mettez en jeu est vraiment important. Ces tickets sont généralement constitués de seize cadenas qu’il faut gratter pour espérer obtenir un nombre défini d'étoiles gagnantes.

Le second est la carte à gratter Crescendo. Elle compte 20 cadenas. Il vous faudra gratter un cadenas par rangée de cinq. Si l’objectif de votre animation commerciale est de donner des lots inégaux aux clients, alors ce genre de jeu de grattage est convenable. Quand aux tickets à gratter Farmoso, ils contiennent 32 cases mais le joueur ne doit en gratter que 5. Il y a au dos de tickets, une combinaison. Celle-ci permet en cas de gain, de déterminer la récompense que vous devez avoir. Les tickets à gratter personnalisés permettent vraiment d’amuser vos clients. Le dernier qui est le ticket à gratter Evento compte également 32 cases. Vous pouvez l'utiliser si vous voulez programmer une tombola spéciale.

Tickets à gratter personnalisés : profiter pleinement de la stratégie

Vous vous demandez comment faire pour tirer profit de la stratégie du ticket à gratter personnalisé ? Il faut en premier lieu faire un bon choix de vos bulletins à gratter. Le choix ne détermine pas encore la réussite de votre événement. Vous devez également trouver un espace qui soit grand car cet événement va amener beaucoup de gens. Vous convenez qu'un espace réduit ne vous aidera pas à atteindre vos objectifs. Sur les cartes à gratter personnalisées, vous pouvez ajouter le nom et le logo de votre entreprise. Un autre point très important est la valeur des différentes récompenses. En effet, les lots que vous mettez en jeu doivent avoir un côté plaisant, cela contribuera à la réussite de votre événement.