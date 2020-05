Tout savoir sur le code de la route : déroulement et entraînement

Passer le code de la route est un évènement important dans la vie d’un futur automobiliste. Première étape avant de pouvoir accéder à l’examen du permis de conduire, le Code de la Route est un test théorique sur les connaissances nécessaires à détenir avant de pouvoir prendre le volant. Mais comment se passe exactement cet examen ? Et existe-t-il des moyens de s’y préparer correctement ?

Publi-rédactionnel

Où prend lieu l’épreuve du code de la route ?



Depuis le 1er juin 2016, l’examen du permis de conduire et l’épreuve du code de la route ont été modifiés. Le but ? Permettre à d’autres opérateurs d’organiser la première étape de l'examen, à savoir celle du code de la route. Ainsi, après la publication de la loi Macron, La Poste, SGS ou encore Bureau Veritas ont pu accueillir les automobilistes en herbe. En candidats libres ou inscrits dans une auto-école, les futurs conducteurs ont la possibilité de passer l’épreuve dans le centre d’examen de leur choix.

Passer le code de la route : ce qui attend les candidats

Après son inscription à une session d’examen, le candidat doit se préparer à passer le code de la route dans les meilleures conditions.

Première chose : les documents à avoir avec soi et à présenter avant l’entrée dans la salle d’examen. Avant de partir, ne pas oublier d’imprimer sa convocation et d’apporter une pièce d’identité. Sans cela, impossible de passer l’examen et d’obtenir le précieux sésame pour passer à l’étape suivante.

Deuxième chose : la ponctualité. De la même manière que pour les examens scolaires, les entretiens d’embauche ou encore les rendez-vous professionnels, la ponctualité est de rigueur. Il est d’ailleurs préférable d’arriver en avance, entre 15 à 30 minutes avant le début de l’épreuve. Cela laisse au candidat la possibilité de se mettre en condition et au centre d’examen de préparer correctement la gestion de la session.

Une fois le candidat installé, les choses deviennent sérieuses. Depuis 2006, la base de questions du Code de la Route a été renouvelée. En effet, elle compte à présent 1000 questions et 10 thèmes :

La circulation routière (4 questions)

Le conducteur (10 questions)

La route (4 questions)

Les autres usagers (5 questions)

Les notions diverses (3 questions)

Les premiers secours (1 question)

Prendre et quitter son véhicule (3 questions)

La mécanique et les équipements (4 questions)

La sécurité du passager et du véhicule (3 questions)

L'environnement (3 questions)

Durant 30 minutes, il devra répondre aux 40 questions qui défilent face à lui. L’objectif ? Faire 5 fautes ou moins.

Pour que cela se passe dans les meilleures conditions, chaque candidat se voit remettre un casque audio et une tablette au début de l’épreuve. Il peut observer les questions affichées sur l’écran tout en écoutant la question énoncée dans son casque.

Et afin que chacun puisse avoir le temps de s’habituer à l’équipement, l’épreuve comprend 3 questions «tests» avant de commencer officiellement.

Une fois que les questions sont lancées, le temps s’écoule rapidement : 20 secondes pour répondre à chaque question et un décompte qui s’affiche sur l’écran. Prendre le temps de lire correctement la question et les réponses proposées est impératif : une lecture en diagonale empêcheraient de saisir toutes les subtilités de l’énoncé.

Les 30 minutes passent particulièrement vite. Lorsque l’examen est terminé, il suffit d’être patient et d’attendre le résultat qui parvient, généralement, dans les deux jours suivants l’épreuve.

L’entraînement : la clé pour obtenir son code de la route



Fini donc les mystères qui entourent le déroulement de l’épreuve… Mais une autre question se pose : comment s’y préparer sereinement ?

Préparer une routine d’entraînement

Pour être performant et confiant le jour J, une bonne phase de préparation est essentielle. Rien ne sert de passer des heures devant l’écran ou le manuel d’entraînement : le tout est de s’entraîner régulièrement, un peu chaque jour, à son rythme. Le mieux est de se mettre dans les conditions, quelques jours avant l’épreuve : chrono à la main et sans possibilité de triche, le futur candidat est confronté à ce qui l’attend. De cette manière, pas de surprises le jour de l’épreuve !

S’informer sur les dernières réformes

Si l’étude théorique est indispensable, le candidat doit également faire une “veille” sur l’actualité. Autrement dit, s’assurer d’être en connaissance de toutes les dernières réformes avant de passer l’examen en récoltant les informations disponibles sur Internet ! Cela évite d’être pris au dépourvu le moment venu…

S’autoriser à penser à autre chose

Comme tous les autres types d’examen, celui du Code de la Route est stressant. Aussi, plutôt que d’y penser nuit et jour, les candidats sont invités à trouver des moyens de décompresser. Sortir avec des amis, faire du sport, lire un livre, regarder sa série préféré… Et prendre le temps de bien manger et de dormir correctement ! Un petit conseil pour le Jour J : pas de révisions de dernière minute qui risqueraient de rendre l’esprit plus confus qu’autre chose.

Alors, prêts à passer le code de la route dans les meilleures conditions ? Chez Ornikar, nous vous proposons un exemple de l’examen du code de la route gratuit sur ornikar.com : une façon de s’y préparer depuis chez vous et sans frais !