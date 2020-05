Fête des mères : une sélection de cadeaux déco

Les mamans seront à l'honneur le dimanche 7 juin. Il est temps de leur trouver un petit présent. «C'est l'intention qui compte», certes, mais pour être certain de ne pas commettre d'impair, voici une sélection d'objets de décoration, des accessoires design et du petit mobilier, qui pourront faire à coup sûr leur bonheur.

Un miroir scandinave

Il lui dira forcément qu’elle est la plus belle… D'inspiration scandinave, ce miroir mural design et vintage trouvera facilement sa place dans le hall d’entrée, la salle de bain ou encore la chambre.

Miroir Maurice, Blomkal, 150,00 €.

Une bougie parfumée

Cette bougie naturelle à l’huile de colza sans OGM libère des effluves qui l'inviteront à «revire l’élégance biarrote et à ressentir la puissance des éléments de la Côte Basque» au travers de notes marines et boisées, d'un coeur citron, bergamote et bois de rose, et d'un tout relevé d’épices.

Bougie parfumée Biarritz Grande Plage, EQ, 34,95 €.

Un coussin coloré

Illustré de créatures abstraites mi-fleurs, mi-oiseaux, ce coussin au design signé Christian Lacroix est recouvert d'un coton agréable au toucher pour que maman passe de doux instants de rêveries et de détente.

Coussin Oiseau Fleur, Christian Lacroix, 144,00 €.

Un pêle-mêle

Elle pourra y accrocher de jolies photos, des cartes postales, des fleurs séchées, ou tout ce qu'elle voudra, ce pêle-mêle en métal viendra égayer son bureau.

Pêle-mêle en métal, Cyrillus, 39,90 €.

Un bureau secrétaire

Dans ce qui ressemble à un petit meuble de rangement une fois plié, se cache un secrétaire spécialement conçu pour les petits espaces. Son design et ses coloris vont la faire craquer.

Bureau mural Gaston, Hartô, 585 €.

Un pot à crayons

Pour organiser son bureau justement, ce pot en métal ose poudré lui sera bien utile.

Porte-crayons Choyse, AM.PM, 11,25 €.

Un vide-poche

Parce qu'on a jamais assez de petites choses pour ranger des bidules qui ne trouvent pas leur place ailleurs…

Vide-Poche Sicilia, Maison Sarah Lavoine, 98,00 €.

Un juju hat

Ils symbolisent la prospérité et apportent une touche exotique très originale, les juju hats sont des sortes de fleurs constituées de plumes à accrocher au mur. Très tendance, elles sont directement inspirées des coiffes de cérémonie utilisées au sein des chefferies bamiléké au Cameroun.

Juju hat brun, Juju Hat Home, 170 €.

Un photophore

Transparent comme une bulle, ce petit photophore avec un emplacement pour bougie chauffe plat réchauffera son coeur.

Photophore Bulle, Sentou, 11 €.

Un fauteuil fifties

L'esprit des fifties plane sur ce fauteuil galbé à l'assise confortable. Un trône digne de la Reine de la maison.

Fauteuil en lin, Franck, AM.PM, 325,40 €.

Une lampe

Cette lampe au design ultra contemporain l'accompagnera dans ses lectures.

Lampe à poser Juliane, Alinéa, 29,00 €.

Un vase

Composé de 21 tubes à positionner selon ses envies le vase d'Avril donne un côté poétique aux arrangements floraux.

Vase d’Avril, Sentou, 197 €.

Une table d'appoint

Son design épuré et intemporel s'intègre à presque tous les intérieurs et sera toujours utile ici où là dans la maison. Maman appréciera particulièrement le design de son très pratique plateau amovible.

Table ronde, Monoprix Maison, 55,99 €.

Une déco murale

Le côté naturel de cette création très graphique se marie à la perfection avec le côté moderne du métal. Accrochée au mur, elle instille caractère et poésie au salon ou à la chambre.

Déco murale feuilles en métal ajouré noir, Orla, Maisons du monde, 69,99 €.

un panier nature

Tressé à la main, ce panier en jonc de mer ajoute une touche de nature à la maison et crée une ambiance chaleureuse.

Panier Tjillevips, Ikéa, 14,99€.

Un joli tourne-disque

Pour écouter ses vinyles préférés avec style…

Tourne-disque portable vintage en velours luxueux, Crosley, 135,00 €.

une enceinte miroir

Pour commencer la journée du bon pied ce miroir n'a pas que son design pour lui. Il est non seulement doté d'une capacité de grossissement de 1 à 7x et d'une luminosité naturelle à intensité réglable, mais aussi d'une fonction bluetooth qui permet de le connecter à un téléphone portable pour recevoir des appels. Enfin, il peut être connecté à n'importe quel appareil audio pour que notre chère maman puisse écouter ses morceaux préféres quand et où il lui plaît.

Enceinte miroir Bluetooth Reflect II, iHome, 199,00 €.