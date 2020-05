Zoom sur les principaux types d'assurances

Qu'il s'agisse de couvrir ses dépenses de santé ou de protéger ses biens, souscrire un contrat d'assurance est nécessaire. Devant les différentes offres proposées, il est parfois difficile de choisir. Voici un récapitulatif des principaux types d'assurances pour vous aider à faire le point.

Être protégé avec l'assurance de personnes

L'assurance de personnes est l'une des trois catégories principales d'assurances. Elle regroupe les prestations destinées à couvrir l'ensemble des risques auxquels sont exposés les individus : maladie, décès, accident corporel, handicap, etc. Au sein de cette catégorie, on peut opérer une distinction entre deux éléments : la prévoyance et la santé. La première recouvre la garantie emprunteur, la rente éducation, ou encore les indemnités journalières. La santé inclut non seulement la garantie obligatoire, c'est-à-dire la Sécurité sociale, mais aussi la garantie complémentaire prise en charge par les mutuelles. Une assurance de personnes peut être souscrite à titre individuel ou collectif.

Prévenir les sinistres avec l'assurance des dommages

L'assurance des dommages désigne l'ensemble des contrats qui permettent de recevoir une indemnisation en cas de sinistre. Cette catégorie regroupe la protection de responsabilité. Il s'agit précisément de la responsabilité civile, de la responsabilité professionnelle ainsi que de la responsabilité civile et familiale. L'assurance des dommages inclut aussi les contrats d'assurances visant à protéger les biens : dégradations sur un véhicule, protection des biens meubles et immeubles, etc. À ce sujet, veillez à bien vous renseigner avant de souscrire une assurance habitation. Indispensable pour les conducteurs, l'assurance dommages permet de bénéficier d'une couverture efficace. En cas d'accident de la route, elle indemnise les dommages que la véhicule a subis. On distingue deux niveaux de garantie pour une assurance auto : la garantie dommages collisions, qui implique la présence d'un tiers identifiable, et la garantie dommages tous accidents qui permet d'être indemnisé même sans tiers identifiable.

Les assurances destinées aux professionnels

Différentes assurances sont réservées aux besoins des entreprises et des professionnels. Elles se divisent en trois catégories :

L'assurance de responsabilité :

Elle permet à l'entreprise d'être couverte pour des dégâts causés sur un tiers dans le cadre de son activité. Il peut s'agir d'un client, d'un visiteur, voire de l'environnement. Selon la nature des travaux effectués par l'entreprise, la garantie responsabilité professionnelle peut être obligatoire.

L'assurance des biens des entreprises :

Elle couvre les dommages concernant les locaux, les machines, les marchandises stockées, les outils informatiques, etc. La plupart des professionnels optent pour un contrat multirisques qui couvre les incendies, les vols, les inondations, etc. Des extensions de garantie offrent la possibilité d'être indemnisé pour des dangers spécifiques à l'activité professionnelle.

L'assurance de personnes :

Elle s'intéresse aux risques auxquels sont exposés les employés de la société, le dirigeant ainsi que son conjoint. Elle étend la protection procurée par la Sécurité sociale au niveau de la prévoyance ou des retraites.

Il existe trois grandes familles d'assurances : l'assurance de personnes, l'assurance des dommages et l'assurance pour les entreprises.