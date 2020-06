Eté 2020 : 7 applications pratiques pour organiser ses vacances en France

Cet été, exit les applications de traduction et les convertisseurs de devises, cap sur celles qui permettront de profiter de ses vacances en France.

Des applications qui simplifieront l'organisation de son séjour, entre recherche d'un hébergement et plannification d'activités. Randos, vélo, visites, plages, adresses écolos, tout est dans la poche.

Balade, visite, resto… créer sa story de sites à visiter selon ses envies

Lancée début juin, Story guide Travel surfe sur la tendance des stories, bien connues des millennials. Le concept : piocher parmi des milliers de suggestions de restaurants, de visites, de balades ou de stories déjà proposées par l’appli, en France et dans le monde, pour ensuite créer une story à son image et concevoir sa propre «to do list» des sites incontournables entre visites, balades, quartiers branchés et restos à tester. Libre à chacun ensuite de la partager avec ses amis ou de la rendre public. Développée par CIRKWI, spécialiste des logiciels de données et d’itinérances touristiques, cette appli dans l’air du temps propose déjà 22 000 storyguides et s’appuie également sur les informations des offices de tourisme et de professionnels, à l’instar de viamichelin, pour devenir un véritable agrégateur de contenu à personnaliser.

L'appli qui compare tous les types d'hébergement en trois clics

Gagner du temps et mieux comparer. Il n’est plus nécessaire de surfer sur les nombreux sites de réservation pour trouver son hébergement lors de ses vacances. Lancée en juin 2019, Cozycozy référence sur une seule et même appli toutes les offres d’hébergements disponibles selon la destination et les date sélectionnées par le voyageur, et ce, qu’il s’agisse d’hôtels, de locations d'appartement ou de maisons, d’auberges de jeunesses, de gîtes, de chambres d’hôtes, mais aussi de bateaux ou encore de cabanes dans les arbres. Selon l’humeur du voyageur, il pourra réserver l’établissement qui lui convient et comparer les prix en toute simplicité.

Tourisme écoresponsable : des adresses écolos certifiées

L’écologie est au centre des préoccupations actuelles. Alors que de plus en plus de voyageurs accordent de l’importance à réduire leur impact écologique lors de leurs sorties, loisirs et voyages, l’application Tookki est faite pour eux. Elle référence les restaurants, boutiques, hôtels, balades ou encore transports respectueux de l’environnement pour concilier découverte et écoresponsabilité. Elle propose à ce jour 500 établissements sélectionnés selon cinq critères – écologique, bio, local, équitable et solidaire - essentiellement dans les grandes villes de l’Hexagone – Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille mais aussi quelques adresses à Biarritz et Bayonne et très prochainement à Brest et Nantes. Une application qui a de l’avenir et compte multiplier par dix le nombre d’adresses sélectionnées d’ici à l’automne. A suivre.

Cyclotourimse : des balades à vélo près de son lieu de villégiature

Les Français aiment pédaler. Alors que 59% de la population française déclarait en 2018 pratiquer le vélo, selon l’Observatoire du tourisme à Vélo, 89% l’utilisent pour des randonnées, des balades ou en loisirs et 45% lorsqu’ils sont en vacances. Pour les amateurs de petite reine, l’application Géovélo propose, grâce à la géolocalisation, de nombreux itinéraires autour de soi partout en France. Des balades aux durées multiples, de 45 minutes à 4h en passant par des itinéraires de plusieurs jours, qui empruntent les grandes véloroutes à l’instar de la Vélodyssée, la Véloscénie ou encore la Scandibérique, comme les itinéraires locaux entre sous-bois et pistes cyclables. Une fois le parcours lancé, il suffit de suivre l’audio guide. Le degré de difficulté est également précisé et l’application référence les sites à voir en chemin.

Des randonnées adaptées à toutes les envies partout en France

Les activités de pleine nature vont avoir la cote cet été. Parmi elles, la randonnée offre l’occasion de voir du pays à son rythme afin de profiter de la liberté retrouvée. Pour dénicher le parcours idéal près de son lieu de villégiature, Visorando a le mérite de convenir aussi bien aux néophytes qu’aux marcheurs rompus à l’exercice. Ergonomique et très bien pensée, elle propose plus de 16 500 parcours à travers l’Hexagone, aux niveaux de difficulté et aux durées variés. Elle donne accès aux cartes IGN et permet de se géolocaliser sur les tracées. Des calanques de Marseille aux balades en montagne, elle donnerait même envie aux moins sportifs de se lancer sur les sentiers de l’Hexagone.

Deux en un : des séances de footing sportives et culturelles

Tout simplement indispensable. Les Français sont friands de course à pied et les vacances se prêtent par excellence au sortie footing. Mais pour allier l’utile à l’agréable, remise en forme et découverte culturelle, Runnin’city a eu la bonne idée de concilier les deux. Comment ? En permettant aux joggeurs ou aux marcheurs de découvrir, grâce aux 1200 parcours que l’application propose à travers le monde, des informations pas du tout rasoir sur les monument, les parcs, les quartiers et lieux d’intérêt croisés en chemin.

En France, il sera possible de faire travailler la tête et les jambes dans près d’une trentaine de villes, d’Aix en Provence à Saint Tropez en passant par le Cap d’Agde, Honfleur, Nantes, Marseille, Carcassonne, Cannes, Montpellier, Lille, Nîmes, Nice ou encore Rennes. Un concept salué par le prestigieux Innovation Award au CES de Las Vegas en 2019. Que dire de plus.

Des plages respectueuses de l’environnement

Envie de se baigner dans des eaux propres ? L’application Pavillon bleu 2020 recense les 401 plages et 106 ports récompensés cette année en France pour leurs qualités environnementales. Il suffit d’entrer son lieu de villégiature et les sites les plus proches s’afficheront. Idéal pour faire des longueurs en toute sérénité.

