Jenifer : après la musique et le cinéma, elle se lance dans la déco

Après la musique et le cinéma, Jenifer se lance dans un nouveau projet : la déco. La chanteuse dévoilera en septembre une collection d’objets et d’accessoires colorés pour la maison.

A 37 ans, Jenifer s’offre une incursion dans le monde de la décoration d’intérieur. En passionnée, l’ex-coach de The Voice a en effet décidé de passer un nouveau cap en créant sa propre collection d’intérieur. Un projet rendu possible suite à sa rencontre avec Charlotte Esquenet, co-fondatrice d’Exsud Design, avec qui elle collabore pour créer cette ligne d’accessoires baptisée Ligati. Un nom, comme tous les objets de la collection, qui puise son inspiration dans ses racines puisqu’il signifie « être liés » en Corse, et l’on connait l’attachement de l’artiste pour l’Ile de beauté.

Des accessoires colorés inspirés de ses souvenirs

Grande amatrice de brocantes, de marchés et d’antiquaires où elle aime chiner « des objets de décoration singuliers, chargés d’histoires et de petits bouts d’âme», Jenifer s’est naturellement inspirée de ses souvenirs d’enfance - de la Corse au Vieux Nice - comme de ses voyages, pour créer une collection colorée, méditerranéenne, pétillante, qui lui ressemble.

Des cadres photos, lampes d’appoint, photophores, coussins, plaids, tabourets, poufs qui jouent avec les couleurs, les matières naturelles et le reflets laqués ou métallisés. Le bleu de la méditerranée y côtoie les coloris vifs de l’Afrique et ses marchés du Gabon ou encore les ambiances de Cuba et des souks de Marrakech, qui ne manqueront pas de donner un coup de peps au design intérieur dès la rentrée. La collection sera en effet à découvrir au sein du pop-up store éphémère Ligati, qui prendra ses quartiers du 5 au 12 septembre à la Joyce Gallery (168 galerie de Vallois), dans le 1er arrondissement de Paris.

