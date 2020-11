Anne Hidalgo, Eric Fottorino, François Morel… des personnalités invitent à passer #NoelSansAmazon dans une pétition

« Parce qu’il y a d’autres solutions, cette année je fête #NoëlsansAmazon ». Lancée ce mardi 17 novembre, la pétition #NoëlsansAmazon a déjà mobilisé de nombreuses personnalités, associations et fédérations de commerçants qui comptent bien se passer des services du géant numérique pour les fêtes.

Avec pour ambition de lutter contre la concurrence de la firme de Seattle, alors que les commerces de proximité ont dû baisser le rideau, mais aussi de faire bouger les lignes en profondeur. Une centaine de personnalités de tous horizons se sont associées à cette initiative. Parmi elles, la maire de Paris Anne Hidalgo, l'ex-ministre de l'Environnement, Delphine Batho, l'ex-LREM Matthieu Orphelin, le député François Ruffin ou encore José Bové, ancien eurodéputé et porte-parole de Via Campesina. Une mobilisation qui touche aussi le monde de la culture puisque l’artiste François Morel, le comédien Philippe Torreton, le dessinateur Philippe Geluck, la metteur en scène et directrice de La Criée - Théâtre national de Marseille Macha Makeïeff mais aussi le journaliste et ancien directeur du Monde Eric Fottorino figurent parmi les signataires, aux côtés d’associations environnementales à l’instar de Greenpeace et Réseau Action climat, comme des fédérations professionnelles dont le Syndicat de la librairie Française. Des signataires qui, pour les fêtes, s’engagent « à n’acheter aucun cadeau sur cette plateforme ».

Une lettre au Père Noël militante aux enjeux qui dépassent Noël

Si cette pétition prend des airs de Lettre au Père Noël invitant à privilégier les commerces de proximité, elle ne mâche pas ses mots. Dressant un sombre état des lieux de la situation économique du pays en raison de la crise sanitaire – « des milliers d’emplois ont disparu, le chômage atteint 9% et un million de personnes ont basculé dans la pauvreté », note-t-elle, « cette situation inédite est la conséquence directe de nos modes de production, mondialisés, et de notre consommation de ressources naturelles, déraisonnée », poursuit-elle. Aussi, pour sortir de cette crise, elle fait appel « à l’esprit de solidarité » et « à la souveraineté nationale et européenne ». Si dans un premier temps elle invite à boycotter la plateforme Amazon, en cette période de fin d’année, au profit du tissu local en passant par le click & collect ou en favorisant d'autres solutions comme les achats de produits recyclés et reconditionnés, elle va plus loin dans son réquisitoire.

L’ambition de cette pétition dépasse en effet les enjeux économiques liés aux fêtes de fin d’année. Elle appelle à légiférer afin d’encadrer l’activité des géants du numérique, incitant « les dirigeants politiques » à ne pas devenir les complices de ces entreprises du fait de leur inactivité, mais « en osant mener la bataille contre ces immenses entreprises qui s’arrogent une puissance supérieure à celle des États et des organisations internationales ».

Parmi les pistes évoquées, la pétition demande notamment « des lois qui mettent fin à la concurrence déloyale et à l’injustice fiscale entre les mastodontes du numérique et les commerces physiques et de proximité. Des lois qui mettent à égalité les géants des plateformes et les librairies et commerces du coin. Des lois qui punissent les brigands du numérique qui abusent de nos données personnelles, et qui leur imposent l’interopérabilité pour ne pas enfermer l’utilisateur dans leur monopole. Des lois qui protègent mieux ses employés. Des lois qui permettent enfin de taxer les profits immenses d’Amazon et dont le produit pourrait abonder un fonds exceptionnel pour le maintien des commerces de proximité ». La pétition accuse par ailleurs Amazon de détruire l'emploi, la taxant de détruire entre 2,2 et 4,6 emplois pour un poste créé, et l'assimilant sans ménagement à un prédateur. La direction de l'antenne française de la firme souligne de son côté les investissements faits dans le pays, et avance la création directe de 9500 en dix ans, comme le rapporte l'AFP.