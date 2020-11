La SNCF se dit prête à transporter les vacanciers à Noël

Les vacanciers pourront voyager à Noël si le gouvernement le permet. Alors que les fêtes et les congés d’hiver figurent parmi les inquiétudes des Français, la SNCF rassure les consommateurs et assure être prête pour permettre aux Français de partir en vacances.

Interrogé ce mardi 17 novembre sur Europe 1, son Président-directeur général Jean-Pierre Farandou s’est voulu réconfortant : « L’objectif, c’est que chaque Français puisse bénéficier d’un train pour partir en vacances », précisant que la SNCF était « prête ». « On a déjà des plans pour être capable de remonter le niveau d'offre des TGV, qui est aujourd'hui à 30%, et qu'on pourrait remonter pour faire en sorte que chaque Français dispose de son train pour partir pour les fêtes en famille ».

Une organisation conditionnée par la feuille de route du gouvernement

Alors que le Premier ministre Jean Castex doit préciser les modalités des départs en vacances prochainement, l’entreprise ferroviaire attend le top départ du gouvernement. Des annonces espérées par la SNCF comme par les consommateurs, qui selon son PDG devraient intervenir « fin novembre, début décembre ». « Il faut que le gouvernement puisse nous dire dix à quinze jours avant "vous pouvez y aller ". Quinze jours qui permettraient à l’entreprise d’organiser les opérations de maintenance nécessaires afin d’être prête mi-décembre. « Il faut faire en sorte que chaque rame TGV qui va être engagée sur les départs (...) soit impeccable. On a environ 500 rames de TGV, il faut toutes les reprendre dans les ateliers pour être sûr qu'elles ont zéro défaut », note ainsi Jean-Pierre Farandou.

Un climat d'incertitude qui ne joue pas en faveur des réservations. Les Français, comme lors du précèdent confinement, ont en effet adopté un comportement attentiste et les réservations de billets sont loin d’atteindre des niveaux habituellement constatés à cette période. Là aussi, l’entreprise s’est voulue rassurante, incitant les voyageurs à réserver sans attendre la dernière minute.

« On échangera ou on remboursera gratuitement (les billets) si les gens, au dernier moment, ne pouvaient pas partir », souligne Jean-Pierre Farandou. Des billets TGV Inoui, Ouigo, Intercités et TER en correspondance, qui demeurent échangeables et remboursables gratuitement jusqu’au 4 janvier prochain, précise la SNCF sur son site.