Les Maldives, le Portugal, la Russie… Quelles sont les destinations touristiques primées aux «Oscars» du tourisme en 2020 ?

Le secteur du tourisme a été malmené cette année en raison de la crise sanitaire. Malgré ce contexte inédit qui a mis le secteur à l’arrêt durant plusieurs mois, les World Travel Awards, considéré comme les Oscars du tourisme, ont dévoilé vendredi 27 novembre le palmarès des meilleures destinations de voyage au monde en 2020, s’appuyant sur le vote des professionnels de l'industrie du voyage et du public.

Aucune destination française ne figure cette année dans le classement des World Travel Awards, qui depuis 1993 récompense, chaque année, plus d’une trentaine de secteurs de l'industrie du tourisme, comme celui de l’hôtellerie ou encore de l’aviation. Meilleures destinations de voyage, city breaks, évasion culturelle dans le monde...Tout est mis au vote.

Les Maldives meilleure destination au monde

Bien connues pour leurs paysages paradisiaques, leurs lagons, leurs hôtels de luxe, et malgré une image écornée ces dernières années mettant en avant deux facettes d'un même pays, d'un côté le tourisme de l'autre un pays régi par la charia, les vingt-six atolls des Maldives se hissent à la première place de la catégorie reine. Elu «meilleure destination au monde », « le pays consolide sa réputation de sanctuaire isolé », note ainsi les World Travel Awards, et remporte pour la première fois ce prestigieux titre.

Le Portugal rafle trois prestigieuses récompenses

Le Portugal se taille également une belle place à l'occasion de cette 27e édition. Ce n’est pas une récompense mais trois titres prestigieux que le pays s’octroie cette année. Madère a ainsi été élue «meilleure destination insulaire au monde». Lisbonne a quant à elle été désignée «meilleure destination pour un city break au monde», et l’Algarve est consacrée «première destination balnéaire au monde». Un palmarès qui confirme la place prépondérante du Portugal dans le cœur des voyageurs, dont le nombre de touristes n'a fait que croître ces dernières années.

Le patrimoine culturel Russe récompensé

La Russie et ses emblématiques villes tirent par ailleurs leur épingle du jeu. « La splendeur impériale de la Russie a été récompensée par le prix de la «meilleure destination culturelle au monde», soulignent les World travel Awards. Deux de ses villes se sont par ailleurs vues attribuer les honneurs, puisque Moscou a été élue «meilleure destination de ville au monde», et Saint-Pétersbourg a reçu le titre de «meilleure destination culturelle au monde».

A noter également : le Chili a été récompensé pour son écotourisme et remporte le titre de «meilleure destination green au monde » en 2020. La Jamaïque s’est par ailleurs vue remettre trois titres, et devient la meilleure destination famille, comme la meilleure destination de lune de miel et la meilleure destination croisière au monde. Le Vietnam s’est également illustré et rafle le prix de la destination patrimoniale 2020.

Alors que la crise a frappé de plein fouet le secteur du tourisme en 2020, Graham Cooke, fondateur des World Travel Awards, a salué l’investissements des professionnels du secteur : « Ils ont tous fait preuve d'une résilience remarquable au cours d'une année de défis sans précédent ». Il a par ailleurs souligné l’appétence des voyageurs pour le tourisme. « Le programme des World Travel Awards 2020 a reçu un nombre record de votes exprimés par le public. Cela montre que l'appétit pour les voyages n'a jamais été aussi fort. Avec l'espoir et le rebond du tourisme à l'horizon, notre industrie peut s'attendre à un avenir résurgent et radieux. »

Une inconnue persiste : à partir de quand les flux de voyageurs pourront-ils retrouver un cours normal ?