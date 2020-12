L’artiste Invader défend la cause animale avec une collection de t-shirts

Incontournable pour ses mosaïques qu’il égrène à travers le globe sur les murs des grandes métropoles, Invader s’engage pour la cause animale. L’artiste collabore avec l’association Peta (People for the ethical treatment of animals) qui milite pour le bien-être des animaux, à travers notamment ses actions coup de poing.

L’artiste français, qui cultive son anonymat, vient de lancer une série de t-shirts et de stickers antispécistes - philosophie qui défend l’absence de supériorité de l’espèce humaine sur l’espèce animale - en édition limitée, et dont les fonds récoltés seront reversés à l’association.

« Je suis fier d'avoir créé ces douze visuels pour soutenir PETA et la cause animale. Il est grand temps de combattre l'exploitation, la maltraitance et l'extermination des espèces non-humaines », a écrit l’artiste sur son site.

A travers cette collaboration engagée, Invader met son graphisme, son style identifiable en un clin d’œil et sa notoriété au service de la cause animale, en ciblant les pratiques infligées à ces derniers, à travers une série de messages forts. Parmi eux : « Meat is murder », « Animal liberation now », « Captivity kills », « Protect wildlife ! » ou encore un slogan avec lequel l'artiste s'engage très personnellement : « Invader is against speciesem ». Au total, douze messages se déclinent sur des autocollants, quand deux d'entre eux, « Freedom for all» et « We come in peace we don't eat flesh ! », investissent deux t-shirts.

Ces t-shirts et autocollants Invader x PETA défendant la cause animale seront disponibles à la vente dès cette semaine - quels sont vos préférés ?! https://t.co/3lsBvNnRCE pic.twitter.com/4YgoXO9ahT — PETA France (@PETA_France) December 17, 2020

« J’espère que ces éditions permettront à celles et ceux qui partagent notre engagement commun antispéciste de porter leur conviction avec style et de diffuser des messages capitaux », explique l’artiste dans un communiqué, affirmant ses positions qu’il écrit noir sur blanc à travers cette collaboration.

De son côté, l’association Peta, qui a organisé mercredi 17 décembre dans les rues de Paris le « gavage » d’une de ses militantes pour dénoncer cette pratique à l’approche des fêtes, s’est félicitée de cette collaboration. « L’art a le pouvoir d’éduquer et d’inspirer et nous sommes extrêmement reconnaissant à Invader d’utiliser son grand talent pour aider les animaux qui en ont désespérément besoin », note la porte-parole de Peta France, Marie-Morgane Jeanneau.

Aujourd'hui à Paris, une militante de PETA s’est mise à la place de l’un des 30 millions de canards et d’oies qui sont gavés chaque année en France pour le foie gras, afin de dénoncer la cruauté inhérente à ce produit et inciter les consommateurs à ne pas en consommer. pic.twitter.com/w51PnYVsLF — PETA France (@PETA_France) December 17, 2020

La collaboration Invader X Peta est disponible sur le site de l'artiste.