Canicule : Voici les gestes à adopter pour protéger son animal de compagnie

Nous ne sommes pas les seuls à souffrir de la chaleur : nos animaux domestiques aussi ! Il est impératif de les protéger, car ils sont sensibles aux augmentations de température. Voici quelques conseils pour les rafraîchir durant la canicule.

Laisser les animaux à l'ombre

Même si certains animaux, comme les chats, sont indépendants, savent s’adapter aux conditions météorologiques et trouver des endroits plus frais, il peut être préférable de laisser ses animaux à l’intérieur de votre domicile, s’il y fait plus frais qu’à l’extérieur. Il convient de faire attention aux rayons du soleil à travers les pièces : une exposition directe peut entrainer des coups de chaud, qui peuvent être fatals pour ces animaux.

Le soleil peut également réchauffer le sol des pièces, ce qui peut brûler les pattes de votre animal de compagnie. Il est donc préférable, quand cela est possible, de fermer les rideaux ou volets afin de préserver les animaux de la chaleur et du soleil. Les pièces doivent tout de même être bien ventilées et aérées.

Donner de l'eau tout au long de la journée

Il est indispensable de laisser de l’eau à portée des animaux tout au long de la journée pour qu’ils puissent se désaltérer. Privilégiez également les aliments riches en eau, plus humides (comme la pâtée), qui l'hydrateront davantage. Pour les animaux qui le supportent, n’hésitez pas les asperger légèrement d’eau à l’aide d’un brumisateur pour les rafraichir. Il est aussi recommandé d’humidifier les coussinets sous leurs pattes, surtout s’ils sont amenés à marcher sur des sols chauds. Attention tout de même, l’eau ne doit jamais être trop froide, pour éviter les chocs thermiques.

Les raser ou les brosser

Tondre son animal, notamment s’ils possèdent des poils longs, lui permettra effectivement d’avoir moins chaud pendant l’été et les périodes de canicule, et ainsi de se sentir plus à l’aise. Si le rasage n’est pas possible, il est tout de même recommandé de bien brosser son animal, pour retirer tous les poils morts et éviter les catons (nœuds de poils) pour les chats. Il faut tout de même surveiller les animaux qui ont été rasés, et ceux aux poils clairs ou clairsemés, afin qu’ils ne prennent pas de coups de soleil, car leur pelage leur sert de protection contre les UV.

Ne pas courir lorsqu'il fait chaud

Même si vous avez l’habitude d’aller courir avec votre chien, il est très fortement déconseillé de le faire en période de canicule, et d’autant plus au soleil et en plein milieu de journée. Évitez également les longues promenades ou les jeux de balles. Il est préférable de faire une courte balade le matin à la fraîche, ou en fin de journée, pour lui dégourdir les pattes. Essayez dès que possible de le faire marcher dans l’herbe plutôt que sur le bitume, pour protéger ses coussinets de la chaleur du sol.

Ne jamais laisser un animal à l'intérieur d'une voiture

Lorsque vous êtes en déplacement, ou que vous partez en vacances, ne laissez jamais votre animal seul enfermé à l’intérieur d’un véhicule, même avec les fenêtres entrouvertes ! La température à l’intérieur d’une voiture fermée peut très rapidement atteindre plus de 30 degrés à l’ombre, et plus de 60 degrés si elle est garée en plein soleil, ce qui peut être fatal pour un animal. Même si vous ne quittez votre véhicule que pour quelques instants, prenez votre animal avec vous.

Malgré ces quelques conseils, si vous constatez des symptômes liés au coup de chaleur (halètement très rapide, température du corps élevée, tremblements, vomissements, diarrhée, perte de conscience), rendez-vous immédiatement chez un vétérinaire.