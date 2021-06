Cambriolage : Ces 5 erreurs à ne pas commettre avant de partir en vacances

Pour beaucoup de Français, l’été rime avec barbecue, soleil, et plage, mais aussi avec cambriolages. Afin d'éviter les mauvaises surprises à son retour de vacances, voici cinq erreurs à ne pas commettre avant de quitter son domicile.

Laisser les fenêtres ouvertes

La période estivale est la saison qui concentre le plus de vols sans effraction de résidences principales. Et pour cause. Elle est synonyme de portes ou de fenêtres ouvertes. Près de 6 fois sur 10, les ménages victimes de vol sans effraction déclarent que le voleur est entré par une porte non verrouillée, d’après le rapport d'enquête «Cadre de vie et sécurité» 2019. C’est pourquoi l’un des premiers réflexes à avoir avant de partir en vacances est de vérifier que toutes les ouvertures sont soigneusement fermées.

Partager ses projets sur la toile

Les cambrioleurs utilisent de plus en plus Internet pour identifier leurs cibles. Ainsi, même si c’est tentant, mieux vaut éviter de diffuser ses dates de vacances et ses photos paradisiaques sur les réseaux sociaux. Si ces informations paraissent a priori anodines, elles facilitent grandement l’action des internautes mal intentionnés.

Même chose pour le répondeur téléphonique. Pour savoir si une maison est vide, ils passent des appels dans les maisons. Il faut donc éviter les messages trop informatifs qui expliquent que vous êtes en vacances à tel endroit et que vous êtes absent entre telle date et telle date.

Partir sans prévenir son entourage

Pour limiter les risques de cambriolage, il faut penser à avertir des voisins en qui on a confiance, des amis qui résident à proximité, ou encore le gardien, de son départ. Ces derniers seront ainsi plus vigilants et pourront vous prévenir ou contacter directement la police en cas de mouvements suspects dans votre logement.

Autre possibilité, s’inscrire gratuitement sur le site de «Voisins Vigilants et Solidaires», un dispositif de participation citoyenne qui informe instantanément chaque adhérent dès qu'un danger potentiel est signalé par un voisin ou par la police municipale, ou encore souscrire à l'«Opération tranquillité vacances» (OTV), qui permet de demander à la police ou à la gendarmerie de surveiller son domicile durant ses vacances.

mettre le double des clés à proximité de chez soi

Dans l'agitation qui règne parfois aux moments du départ, on a parfois tendance à oublier des petits détails évidents, comme le fait d’enlever le double des clés qui se trouve dans un pot de fleur ou encore sous le paillasson. Une cachette connue de tous, mais surtout des voleurs, qui n’auront alors qu’à se baisser pour trouver leur bonheur.

Idem pour la boîte aux lettres, que les voleurs peuvent facilement ouvrir grâce à un pass PTT (passe-partout de boîtes aux lettres). Il est préférable de confier directement son trousseau à un proche, ou encore une fois à un voisin, à qui vous pouvez aussi demander de relever régulièrement votre courrier. En effet, une boîte aux lettres débordant de plis révèle une longue absence, un indice qui ne va pas échapper à l’œil averti des malfaiteurs.

oublier du matériel à l’extérieur

Enfin, veillez à ne pas laisser du matériel à l’extérieur, comme des outils de bricolage ou de jardinage. Les cambrioleurs peuvent facilement s’en servir pour passer à l’acte. Il est également recommandé de ne pas laisser une échelle près de sa maison. Si vous n’avez pas d’endroit pour la ranger, comme un garage, confiez-la à un proche ou mettez un gros cadenas.