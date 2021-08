Quel est le prix moyen d'un tatouage ?

Combien faut-il payer pour un tatouage ? C'est une question récurrente dans les salons lors d'une première visite. Si la réponse varie auprès des artistes en fonction du travail demandé et de leur réputation, il existe néanmoins quelques pistes pour préparer son budget.

Globalement, sachez qu'un tatouage pourra vous coûter entre 80 et 160 euros de l'heure en moyenne. Mais comme pour tout travail artisanal et artistique, plusieurs paramètres sont à prendre en compte et le tarif ne sera pas forcément compris dans cette fourchette de prix selon votre tatoueur.

Si vous ambitionnez de vous offrir un petit tatouage, avec un signe simple à faire ou une phrase à l'encre noire classique, les tarifs peuvent même commencer à partir de 20 à 30 euros. Un tatouage de taille moyenne, monochrome et peu complexe pourra coûter une centaine d'euros.

Demandez les détails tarifaires

Dans tous les cas, et selon vos choix, n'hésitez pas à démarcher plusieurs tatoueurs afin de voir ce qu'ils peuvent vous proposer. Les prix peuvent variés bien sûr, mais c'est aussi l'univers du tatoueur qui peut vous séduire. Lorsque celui-ci présente son estimation tarifaire, vous êtes toujours en droit de demander des explications.

Dans des cas plus exigeants, un tatoueur pourra avoir un travail préparatoire sur le dessin qu'il vous proposera. Si vous souhaitez un dessin en particulier ou un thème précis, il y a aura un travail de recherche de design à faire. A l'inverse, si vous venez avec un dessin et que vous souhaitez une copie de celui-ci, le prix s'en trouvera réduit.

Plusieurs facteurs font varier les prix

Autre facteur à prendre en compte : la taille d'un tatouage. Cela va nécessiter forcément plus de travail et de temps passé pour un dessin XXL sur votre dos, tandis qu'un petit cœur au poignet sera vite réalisé. Sachez également que selon les parties du corps désirées, le prix d'un tatouage peut varier même s'il s'agit d'un dessin identique et de même taille. Certaines zones sont en effet plus sensibles que d'autres (intérieur du bras, cou, visage, parties génitales) et vont impliquer de prendre certaines précautions pour ne pas rendre l'exercice trop douloureux.

Le choix de couleurs et de dégradés va également alourdir la facture. Un tatouage monochrome ne nécessitera pas l'usage de plusieurs outils ni encres. A l'inverse un tatouage coloré, même plus petit, pourra nécessiter de réévaluer le tarif.

Enfin, votre facture ne sera pas la même selon que vous alliez voir un jeune tatoueur débutant ou un artiste de renommée dans ce milieu. S'il s'agit de faire un dessin basique, rien ne sert de rencontrer une star du tatouage. Il en va autrement si vous souhaitez avoir un motif complexe ou que vous souhaitez arborer un dessin portant la marque d'un tatoueur de renom. Les prix peuvent alors grimper jusqu'à plusieurs milliers d'euros.

A noter, il est interdit pour un salon de tatouage de tatouer un mineur sans la présence, ni le consentement de ses parents.