Ce site permet de retrouver de l'argent «oublié»

En France, plusieurs millions d'euros sommeillent sur des comptes inactifs. La Caisse des dépôts propose un service gratuit pour retrouver l'argent oublié.

Depuis la loi Eckert entrée en vigueur en 2016, banques et assurances sont tenues de recenser annuellement les comptes inactifs afin d’en rappeler l’existence à leur titulaire.

A l’issue d’un délai qui varie selon la nature du compte (entre trois et dix ans), les établissements financiers doivent transférer les sommes à la Caisse des dépôts et consignations. Passé trente ans sans réclamation, l'argent est reversé définitivement l'argent à l'État.

Anciens livrets d'épargne, comptes oubliés, assurances-vie clôturées, héritages non réclamés... En quelques clics, il est possible de retrouver cet argent qui dort grâce à «Ciclade», un service créé en 2016 par la Caisse des dépôts.

Un simple formulaire à remplir

Toute personne, française ou non, peut utiliser ce site pour récupérer des sommes en déshérence qui auraient été transférées à la Caisse des dépôts.

Après avoir cliqué sur «lancer ma recherche», il suffit de renseigner son prénom, nom et date et lieu de naissance pour obtenir de premières indications. Il est également possible de faire une recherche avec le nom d'un proche décédé.

Si une correspondance est trouvée, il faudra fournir des justifications pour envoyer une demande de restitution à la Caisse des dépôts. Si celle-ci est validée, les sommes sont restituées par virement bancaire.

Des sommes colossales en sommeil

Entre la création de «Ciclade» en 2016 et décembre 2020, la Caisse des Dépôts aurait reçu près de 6,49 milliards d'euros liés à des comptes et des contrats inactifs, selon des chiffres obtenus par Le Figaro.

Pour rappel, un compte courant est considéré comme «inactif» après douze mois sans mouvement et sans manifestation du titulaire. Pour les comptes sur livret, comptes-titres et comptes d’épargne salariale, le délai est de cinq ans.