EuroMillions (FDJ) : Ces 7 numéros sortent le plus souvent

Vous rêvez de remporter le jackpot de l'EuroMillions mais vous ne savez pas quels numéros jouer ? Alors que quelque 202 millions sont mis en jeu ce vendredi 8 octobre, Cette analyse des numéros les plus fréquemment sortis pourrait vous aider.

Sur son site, l'EuroMillions indique les cinq numéros et les deux étoiles les plus souvent tirés. Depuis septembre 2016, c'est-à-dire depuis que le nombre d'étoiles est passé de 11 à 12, les numéros sortis le plus fréquemment sont le 20, le 23 et le 5.

Arrivent ensuite le 27 et le 17. Du côté des numéros étoiles, c'est le 2 qui est le plus souvent sorti depuis septembre 2016 (109 fois), devant le 3 (103 fois).

Mais miser sur ces numéros ne signifie en aucun cas que le gros lot est assuré. Sur ces sept numéros, un seul a par exemple été joué par le gagnant français du jackpot record de 200 millions d'euros. Il s'agissait du numéro étoile 3. L'autre étoile jouée était le 12, tandis que les cinq bons numéros étaient le 6, le 9, le 13, le 24 et le 41.

A l'inverse, depuis septembre 2016, le 18, le 22, le 40, le 33 et le 36 ont été les cinq numéros les moins tirés. Chez les étoiles, ce sont le 10 et le 1. Si vous voulez miser sur des numéros qui ne sont pas sortis depuis longtemps, alors il faut cocher le 4, qui n'est pas tombé depuis 175 jours, le 15, le 40, le 39 et le 27, et les étoiles 5 et 6.