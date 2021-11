Noël 2021 : les 5 meilleurs cadeaux sportifs et loisirs

Les fêtes de Noël approchent à grand pas. Et il n’est pas toujours évident de savoir quoi offrir à nos proches. Voici 5 idées de cadeaux sportifs et loisirs qui se distinguent par leur originalité, et leur qualité.

Être visible sur son vélo, écouter de la musique en toute sécurité sur les pistes de ski ou avec des écouteurs dernier cri, rester informé sur son état de forme, se détendre après un effort intense ou une période de stress, la technologie se met au service des loisirs afin de procurer encore plus de plaisir.

Le casque lumineux LUMOS

© D.R.

Récompensé par le Prix de l’innovation de la sécurité routière en 2020, les casques lumineux LUMOS assurent à leur propriétaire une visibilité optimale, que ce soit en vélo, en trottinette, sur un skate ou un mono-roue. Il est étanche (pluie, neige), et ses lumières sont personnalisables via l’application Lumos Helmet. La batterie dispose d’une autonomie de 10 heures. Et se recharge rapidement.

Le casque LUMOS offre également l’avantage de s’allumer lors du freinage, dispose de clignotants, et peut se connecter directement sur Apple Watch. Il existe 4 modèles allant de 99€ à 279€, avec des designs et des fonctionnalités différentes. Convient également aux enfants. Plus d’informations sur bemojoo.com.

Les écouteurs sans fil ADIDAS

© D.R.

Adidas fait une entrée fracassante dans le monde des écouteurs true wireless (sans fil) à travers trois modèles : les Z.N.E. 01, Z.N.E. 01 ANC et FWD-02 SPORT. À l’instar des AirPods d’Apple, ces écouteurs se présentent au format «open fit», c’est-à-dire qu’ils ne s’insèrent pas dans le conduit auditif, mais se déposent au creux du pavillon de l’oreille. En plus de leur ultra-légèreté (4g), leur manchon d’oreille en silicone assure un maintien optimal pendant la pratique du sport. Ils sont également résistants aux projections d’eau et à la transpiration.

À noter que Z.N.E. 01 ANC propose une réduction de bruit active, avec 3 tailles d’embouts en silicone. Il est également possible d’activer un mode d’écoute des sons environnants nommé «sensibilisation» qui permet de rester conscient des bruits alentours si nécessaire. Les prix varient entre 99€ et 189€. Plus d’informations sur adidasheadphones.com.

La balance connectée TANITA

© D.R.

Garder un œil sur sa santé, et apprendre à connaître son corps. La balance connectée BC 401 de la marque TANITA fait bien plus que vous informer sur votre poids. Elle offre à ses utilisateurs 10 indices de mesure (masse musculaire, masse graisseuse, âge métabolique, eau corporelle totale, etc), permettant de suivre son niveau de santé.

Hyper compacte (217 x 316 x 27mm, pour un poids de 1.9kg), la balance se transporte partout. Son association avec l’application MyTanita offre via une connection Bluetooth facilite le suivi des informations fournies qui peuvent être partagées avec 5 personnes autorisées. La balance est accessible au prix de 79€. Plus d'information sur tanita.fr.

Le casque SKITOOTH

© D.R.

Les vacances à la montagne ne seront plus jamais les mêmes avec SkiTooth. Ce kit mains libres pour skieur est directement connecté à votre smartphone via Bluetooth. Il se fixe facilement sur n’importe que caque de ski grâce à son design universel en se clipsant dessus en quelques secondes. Les écouteurs permettent d’entendre le bruit ambiant, et donc de rester conscient de ce qui se passe autour de soi.

Le casque SkiTooth offre également la possibilité d’atténuer le bruit du vent, de répondre aux appels téléphoniques (la musique reprend automatiquement à la fin de l’appel), il est résistant aux basses températures et aux projections de neige. Prix conseillé : 69€. Plus d’information sur supertooth.net.

Le pistolet de massage BLACKROLL

© D.R.

Prendre soin de soi après l’effort. Le pistolet de massage Blackroll Fascia Gun va devenir votre allié indispensable après chacune de vos séances sportives. Avec ses 4 têtes de massages différentes, il permet de soulager efficacement les douleurs musculaires, favorise la circulation sanguine, accélère la récupération, ou aide à parfaire votre échauffement. Il est pratique et léger, et peut être transporter aisément partout où il peut être utile (à la salle de sport, ou en voyage).

Le pistolet de massage Blackroll Fascia Gun offre un choix de 4 niveaux de vibrations, avec deux niveaux en dessous de 30Hz afin de favoriser la régénération, dénouer les muscles, et atténuer les douleurs après l’effort. Il est également possible de s’offrir un simple massage relaxant avec le mode «Relax» qui est parfait pour les périodes de repos, ou juste avant d’aller se coucher. Ce produit est accessible au prix de 189,90€. Plus d’informations sur blackroll.com.