Un risque de crise financière existe, selon la Banque de France

Le système financier pourrait être victime d'une crise boursière en 2022, a-t-on appris ce lundi 10 janvier, d'après les données de la Banque de France.

Dans son rapport trimestriel sur les risques financiers, l'institution n'a pas manqué de faire un rappel sur la situation financière et boursière du pays.

«Certains indicateurs de valorisation boursière pointent un niveau d’exubérance persistant, qui rend les marchés d’actifs risqués vulnérables à une correction brutale», a estimé la banque centrale.

Une correction qui suivrait une année 2021 très faste, avec des records de toutes parts pour les bourses mondiales : la bourse de Paris a gagné près de 30%, du jamais vu depuis l'an 2000. Du côté des Etats-Unis, l'indice S&P 500, recouvrant 80% du marché boursier américain, a grimpé, lui, de 27% en 2021.

lES CYBERATTAQUES PARMI LES RISQUES à anticiper

Plusieurs risques ont été identifiés et évoqués par l'institution, dont l'endettement élevé, à même de bouleverser les marchés, mais aussi le risque de cyberattaque.

Considérées comme des menaces «systémiques» par Emmanuelle Assouan, directrice générale déléguée en charge du pôle de la stabilité financière, les cyberattaques ont un impact d'environ 1% sur le PIB mondial.

Un chiffre qui pourrait du reste augmenter dans les années à venir, en raison d'outils de plus en plus développés et de connaissances élevées sur le piratage et les attaques en ligne.