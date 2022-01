Arnaque aux faux conseillers bancaires : quelle est cette nouvelle escroquerie ?

Des dizaines de plaintes de consommateurs ont été recueillies par les gendarmes de Nancy (Meurthe-et-Moselle) depuis la fin d’année 2021 au sujet d’une escroquerie téléphonique liée à de faux conseillers bancaires.

La Brigade de la délinquance astucieuse (BDA) de la Sûreté départementale de Meurthe-et-Moselle a émis une alerte en ce début d’année pour sensibiliser la population locale à ce nouveau phénomène.

Dans les faits, l’escroc va contacter la victime, sur son téléphone portable ou fixe, en se présentant comme le conseiller bancaire de cette dernière, selon Lorraine Actu. Pour gagner la confiance de la personne piégée, le voleur dispose de nombreuses informations confidentielles sur sa cible, comme son identité ou encore la banque où elle possède un compte bancaire.

Mais une fois que le dialogue a pu s’installer avec la victime, l’escroc va changer de ton avec cette dernière afin de lui faire peur en lui indiquant avoir détecté des mouvements frauduleux sur le compte bancaire. Le malfrat va donc demander à la victime de réaliser des opérations pour sécuriser son argent. En réalité, le voleur en profite pour réaliser des virements et vider le compte en banque de la malheureuse personne ciblée.

Des vols compris entre 2.000 et 9.500 euros

Des dizaines de plaintes ont été déposées ces dernières semaines dans la région nancéenne à ce sujet. Au total, le montant du butin a été estimé entre 2.000 et 9.500 euros pour chaque victime. Les personnes visées par cette arnaque ont un profil jeune, avec un âge compris entre 30 et 50 ans, puisque ces derniers sont des adeptes de l’ordinateur ou du smartphone pour la gestion de leur compte bancaire.

Pour éviter ce type de piège, la police a conseillé aux habitants de la région de raccrocher et de rappeler sa banque pour confirmer l’identité du conseiller bancaire. De plus, les banques ne réalisent pas ce genre d’opérations via un appel téléphonique. Enfin, le gouvernement a lancé un site internet pour permettre à chaque consommateur d’éviter les arnaques de ce style.

En cas de fraude constaté sur son compte bancaire, il est nécessaire de porter plainte et de contacter sa banque dans les plus brefs délais pour faire valoir vos droits.