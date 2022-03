Chauffage : Voici 4 astuces pratiques pour réduire sa facture

Avec la hausse du prix du gaz, le montant de la facture de chauffage devrait grimper. Ainsi, voici quelques conseils pour réduire ses dépenses tout en restant au chaud.

Placer ses meubles astucieusement

Pour que la chaleur se diffuse correctement dans toute la pièce, il faut éviter de mettre des meubles trop près des radiateurs car ils risquent d’absorber une grande quantité de l’énergie thermique produite. Vous risquez ainsi de moins ressentir la chaleur et d’avoir le réflexe d'augmenter le chauffage, qui représente le plus gros poste de consommation d’énergie dans l’habitat. Pour optimiser l’efficacité des radiateurs, il est également conseillé d’installer un film isolant derrière vos appareils pour que la chaleur soit renvoyée dans la pièce.

Vérifier l’isolation du logement

Avant la période de grand froid, il est nécessaire de vérifier l’isolation de son logement. Si elle est mauvaise, la chaleur va s’échapper et des courants d’air froid vont pénétrer dans le logement. Comme le rappelle l’Agence de la transition écologique (Ademe), le toit représente 25 à 30% des déperditions thermiques, les murs 20 à 25%, et les fenêtres 10 à 15%. Pour éviter de chauffer inutilement et d’avoir une mauvaise surprise à la réception de la facture, pensez ainsi à calfeutrer les fenêtres, à fermer les volets la nuit, et à combler les éventuels trous et fissures.

Choisir une température idéale

Pour rappel, chaque degré supplémentaire va en moyenne faire grimper la facture de 7%. Si on souhaite réduire sa facture, il faut donc absolument éviter de surchauffer son logement et opter pour un gros pull ou une couverture supplémentaire si besoin. Mais quelle est la température idéale ? Selon l’Ademe la température dans les pièces de vie (salon, cuisine…) doit se situer entre 19 et 21°C, avoisiner les 22°C dans la salle de bain quand on l’utilise, et ne pas dépasser 19°C dans les chambres.

Programmer son chauffage

Pour suivre ces recommandations, il est fortement recommandé d'installer un thermostat et un programmateur de chauffage (relié à la chaudière ou directement aux radiateurs). Ce dispositif ajuste le chauffage quand la température descend en-dessous de celle souhaitée, et se coupe quand elle est atteinte, et permet de moduler le niveau de chaleur pièce par pièce, ainsi qu'en fonction des horaires et des absences/présences. On estime jusqu’à 15% les économies réalisables grâce à ce petit boitier.