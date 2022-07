Ces 10 surfaces à ne surtout jamais nettoyer avec de l'eau de javel

Si de nombreux maniaques et phobiques des bactéries en raffolent, l’eau de Javel n’est pourtant pas à mettre sur toutes les surfaces. Voici les 10 surfaces à éviter.

Issu du mélange de chlore et de la soude caustique, cet acide très corrosif peut être particulièrement nocif pour la santé et l’environnement.

A noter que l'eau de Javel, dépourvue de tensioactifs (composés chimiques qui permettent de nettoyer en dissolvant les graisses), ne nettoie donc pas, et n'a aucune action sur le calcaire, dans lequel se nichent les bactéries.

Certes, l'eau de Javel blanchit, mais pas plus que le percarbonate de soude.

Les jouets pour enfants ou pour animaux

Les jouets, que les enfants portent très souvent à leur bouche, ne doivent surtout pas être passés à la Javel, qui peut être toxique pour l'organisme voire mortelle. Il en va de même pour tout ce qui peut être ingéré par les animaux. Rappelons qu'il ne faut surtout pas appliquer de Javel sur ses animaux au risque de leur provoquer de graves brûlures.

Le linge

Evidemment, ne mettez jamais d'eau de Javel sur vos vêtements. Contrairement à ce que l'on pense, le produit ne va pas du tout les blanchir mais les décolorer voire les jaunir.

La céramique

Tout ce qui est en céramique, comme la vaisselle ou les vases, se détériore au contact de l’eau de Javel.

Les aliments et le frigo

L'eau de Javel est dangereuse pour la santé, il est donc évident qu'elle ne doit surtout pas être utilisée pour laver ses fruits et légumes, ni son frigo, car elle pourrait se retrouver sur les aliments. Voilà pourquoi d'une manière générale, il vaudrait mieux se passer de cette substance dans la cuisine. Préférer le vinaigre blanc qui, en plus de désinfecter, désodorise et est compatible avec un usage alimentaire.

Les plaques de cuisson

N'appliquez surtout pas d'eau de Javel sur vos plaques de cuisson, au risque de les abîmer considérablement. Pour dégraisser et nettoyer une hotte ou une plaque de cuisson, rien ne vaut le savon noir, mélange d’huile végétale et de lessive de potasse très concentrée, qui existe sous forme liquide ou de pâte. Il est réputé pour décaper à la perfection la cuisine. Autre valeur sûre : le savon de Marseille, lui aussi très efficace pour nettoyer et dégraisser.

Une casserole ou une poêle brûlée

Quand elle est chauffée, l’eau de Javel - en plus de devenir inefficace -, dégage des gaz particulièrement toxiques pour les voies respiratoires. En plus de ronger le métal, elle expose à des risques lorsque l'on va à nouveau utiliser cette poêle pour préparer sa nourriture. On évitera donc d'en mettre sur tous ses ustensiles de cuisine, particulièrement s'ils sont chauds.

Les toilettes

Au contact de l'urine, l'eau de Javel se transforme en gaz toxique. Il est donc fortement déconseillé de l'utiliser pour nettoyer la cuvette de ses toilettes.

Le carrelage

L'étanchéité des joints de carrelage peut être totalement perdue si de l'eau de Javel est appliquée dessus. Mieux vaut utiliser du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude ou du citron pour blanchir ses joints noircis.

Le bois

Le meilleur moyen d'abîmer et fragiliser son bois (parquet, terrasse en bois ou tout autre objet en bois), et de le rendre poreux et taché, est d'appliquer de la Javel dessus.

L’inox

Aluminium et inox ne font pas bon ménage avec la Javel, qui va laisser des traces et détériorer les éviers. Le principe est le même avec du métal qui s’oxyde et noircit après un passage à l’eau de Javel. Il faut donc éviter de l'utiliser pour nettoyer un évier en inox, car elle est très agressive.

A noter que le Blanc de Meudon est capable de sauver une argenterie ternie, tandis que l’acide citrique a le pouvoir de s'attaquer efficacement à la rouille. Car 100% naturel et issu des carrières de craies du bassin parisien (Meudon), le Blanc de Meudon est une poudre blanche très fine, faiblement alcaline et un peu abrasive contenant essentiellement des particules de carbonate de calcium.