Voici pourquoi il ne faut pas rincer ses couverts avant de les mettre au lave-vaisselle

Si le fonctionnement d’un lave-vaisselle est assez simple, le fait de rincer ses assiettes et ses couverts avant le lavage pose question. Une enquête parue dans un journal américain tranche le débat.

C’est un appareil que les foyers français ont adopté. D’après les statistiques de l’Insee, plus de 60% des ménages disposent d’un lave-vaisselle. Mais la façon de l’utiliser fait débat : il y a ceux qui rincent les assiettes et les plats avant de les ranger dans la machine et ceux qui jugent que ce n’est pas opportun.

Pour tenter d’y voir plus clair sur ce sujet qui anime les cuisines, le journal américain The Wall Street Journal a été à la rencontre des concepteurs de ces machines très utiles. Dans cet article publié en 2020, la conclusion est sans appel : il est inutile de passer sous l’eau sa vaisselle avant le lavage.

«Videz les assiettes et chargez-les ; inutile de rincer. C'est la machine qui doit travailler, pas vous» a expliqué la représentante d’une marque connue au journaliste.

Pas laver, mais bien jeter les restes

L’explication est relativement simple : en rinçant au préalable sa vaisselle, on empêche les enzymes du produit de s’accrocher aux assiettes pour les nettoyer efficacement. De plus, les appareils sont de plus en plus modernes et certains ont la capacité de détecter le niveau de saleté afin d’adapter l’intensité du lavage. Si tout est déjà propre, il sera trop rapide.

Il ne faut pas pour autant ranger sa vaisselle dans la machine immédiatement après la fin du repas sans passer par la case poubelle. Comme le précisent tous les manuels de lave-vaisselle, il est nécessaire de bien jeter les restes de nourriture qui risquent de venir boucher le filtre.

Enfin, ne pas rincer sa vaisselle est aussi un bon moyen de faire un geste pour l’environnement en limitant son usage de l’eau.