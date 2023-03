Alimentation : ces 10 départements où les courses coûtent le plus cher

Alors qu'en France le panier moyen est actuellement de 105,25 euros, des disparités s'observent selon le département dans lequel vous résidez. Voici les 10 départements où faire ses courses coûte le plus cher.

Des prix qui ne cessent d'augmenter. Depuis 2021, l'inflation s'est installée en France et touche différents secteurs dont les produits alimentaires. Mais les Français ne sont pas tous égaux face à l'augmentation des prix et certains départements sont plus onéreux que d'autres.

En effet, d'après une étude du cabinet NielsenIQ pour Franceinfo, le même ticket de caisse peut varier jusqu'à 25 % selon le département le moins cher et le plus cher de l'Hexagone.

La panier test, établi par les équipes de France Télévisions, a été composé de 37 produits alimentaires et d'hygiène du quotidien à l'instar d'un paquet de pâtes, d'un pack de six litres de lait, d'une bouteille de gel douche, ou encore d'un bidon d'un litre de lessive. De plus, on y retrouve des produits de marque nationale, distributeur et premier prix.

l'île-de-france en tête du classement

De manière logique, Paris est la ville où la note est la plus salée. Comptez 125,56 euros pour un caddie moyen. Un résultat expliqué par le fait que les salaires sont plus élevés à la capitale. En effet, d'après l'Insee, le salaire moyen d'un parisien est de 3 921 euros contre 2 524 euros pour le salaire moyen d'un Français.

En deuxième position se placent les Hauts-de-Seine, avec un ticket de caisse à 118,2 euros. Ils sont suivis par le Val-de-Marne, où il faut débourser 115,04 euros.

Dans le sud du pays, les Bouches-du-Rhône arrivent en quatrième position avec un ticket de caisse s'élevant à 113,25 euros. Elles sont côte à côte avec les Alpes-Maritimes dont le panier est inférieur de seulement 21 centimes (113,04 euros).

En septième position, le Rhône (112,09 euros), puis le Var (111,35 euros), la Haute-Savoie (110,41 euros) et les Yvelines (110,03 euros).

le département le moins cher de france

D'après l'enquête le département le moins cher est la Vendée, avec un panier moyen de 100,20 euros. D'après les premières études menées par Franceinfo, aucun caddie n'est inférieur à la somme de 100 euros.

De son côté, le gouvernement a annoncé un «trimestre anti-inflation». Cette opération commerciale, mise en place depuis le 15 mars, vise à offrir «le prix le plus bas possible» a indiqué le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire. Sont concernés une sélection d'une centaine de produits.

De plus, un chèque alimentaire devrait également voir le jour dans le cours de l'année.