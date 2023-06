Paiement sans contact : voici les 3 choses qui vont changer

Le forum NFC, un groupement d'entreprises de la tech qui définissent les règles du paiement sans contact, ont dévoilé les prochaines évolutions de cette technologie. Parmi elles figurent trois changements majeurs.

La distance du paiement sans contact sera augmentée

Alors que les connexions NFC sont aujourd’hui limitées à une portée de 5 millimètres, le forum envisage d’augmenter de quatre à six fois cette distance de fonctionnement actuelle, afin de simplifier et d’accélérer les transactions et les paiements sans contact.

Le téléphone pourra servir de terminal de paiement

Une aubaine pour les petits commerçants. D’ici à 2028, le forum NFC envisage de transformer en terminal de paiement n’importe quel smartphone équipé d’une puce NFC. Cette nouvelle pourrait être moins bien accueillie pour les banques, qui font payer l’usage de leurs terminaux aux commerçants.

Les paiements à usages multiples seront possibles

Le forum NFC envisage de créer une nouvelle fonctionnalité. Appelée «multiple purpose tap», elle permettra de prendre en charge plusieurs actions avec un seul tap. A titre d’exemples, un client pourra passer sa carte de fidélité et payer avec un seul geste, ou encore un voyageur pourra accéder à tous ses billets en un seul clic.

Les deux autres nouveautés concernent le partage des formats de données nécessaires pour la durabilité, et la recharge sans fil NFC. Sa spécification actuelle offre une puissance maximale de 1 watt, mais le forum envisage d’augmenter cette capacité à 3 watts, afin d’apporter de l’énergie sans fil.