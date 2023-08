Retraite : quelles sont les personnes dont la pension augmentera de 100 euros dès le 1er septembre ?

À compter du 1er septembre, la réforme des retraites entrera en vigueur, ce qui engendrera une revalorisation de certaines pensions, à hauteur de 100 euros.

Une hausse attendue par des milliers de ménages. Alors que la réforme des retraites entrera en vigueur le 1er septembre prochain, de nombreux ménages attendent la future revalorisation des pensions, qui sera de 100 euros.

Un minimum de pension indexé sur le SMIC

Cette revalorisation de 100 euros brut par mois concernera près de 200.000 personnes chaque année et touchera les salariés, les artisans-commerçants ainsi que les agriculteurs qui auront travaillé toute leur vie au SMIC, avec une carrière complète à temps plein.

Par ailleurs, le site du Service Public a indiqué que le minimum de pension sera désormais indexé sur le SMIC en France, et non plus sur l’inflation.

700.000 bénéficiaires dès l'automne prochain

Cette revalorisation de 100 euros brut mensuels sera perçue par une partie de la population éligible dès l’automne 2023, tandis que le reste des bénéficiaires recevront cette somme à partir du printemps 2024, tout en bénéficiant d’un effet rétroactif.

En tout, près de 1,7 million de retraités auront droit à cette revalorisation de leur retraite, dont 700.000 dès l’automne 2023.