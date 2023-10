Voici le montant maximum qu'il est possible de déposer en liquide sans justificatif en banque

Dans la plupart des cas, il est possible de déposer de l'argent liquide sans justificatif. Cependant, à partir d'un certain montant, votre banque peut vous demander d'en prouver l'origine.

En temps normal, pour un dépôt d'argent liquide à la banque, aucun justificatif n'est requis. Dans la plupart des cas, il suffit ainsi de se présenter au guichet de son établissement bancaire muni de sa pièce d'identité et de remplir au préalable un bordereau, afin de procéder au dépôt.

Dans de rares cas, la personne venue déposer des espèces peut être soumise à un rapide questionnaire oral si la somme déposée n'est pas habituelle. En revanche, si le montant dépasse 8.000 euros, la banque est tout à fait en droit d'exiger un justificatif.

Lutte contre le trafic et le blanchiment d'argent

Ce plafond s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le trafic et le blanchiment d'argent. C'est pourquoi, en cas, par exemple, de profit réalisé grâce à une vente, un contrat de vente pourra être demandé. Si c'est un don, le donateur devra également fournir une attestation. Par ailleurs, il est impossible de passer outre cette disposition même en cas de plusieurs micros-dépôts.

Dans cette situation, la banque est en effet susceptible de repérer les dépôts étalés et ainsi de demander d'en prouver l'origine. Si le client de la banque dans l'incapacité de fournir un justificatif, l'agence dans laquelle il est affilié peut même saisir lTracFin, organisme spécialisé dans le service de renseignement de la lutte contre la fraude fiscale, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Cette action peut déboucher sur une enquête et, selon les cas, mener à d'éventuelles poursuites judiciaires.