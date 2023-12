Noël 2023 : quel sapin garde ses aiguilles ?

À quelques jours du réveillon de Noël, il n’est pas trop tard pour décider du modèle de sapin qui trônera dans le salon. Et pour éviter de retrouver des aiguilles disséminées partout dans la pièce, il est important de choisir la bonne variété de sapin.

C’est un incontournable des périodes de fêtes. Naturel ou artificiel, vert ou blanc, le sapin de Noël peut se décliner à l’infini. Il est ainsi possible d’acheter un sapin dont les aiguilles ne se transformeront pas en épines dans le pied pour ceux qui l'ont acquis, contrairement, par exemple, à la variété épicéa.

Pour s’éviter un ménage interminable et des restes d'aiguilles plantés dans la moquette ou les tapis, c’est vers une variété nordmann qu’il faudra se tourner. Privilégié par plus de 80 % des acheteurs, c’est cette spécificité qui lui confère tant de faveurs.

Néanmoins, contrairement à l’épicéa, le nordmann ne possède pas cette odeur de résine caractéristique. Et pour pouvoir le ramener chez soi, il faudra débourser en moyenne 30 euros, soit environ 7 de plus que pour l’épicéa, même si les prix affichés ont tendance à baisser à mesure que le jour J approche.

Il est toutefois possible d’acquérir un sapin qui conserve ses aiguilles tout en sentant bon. Pour obtenir cette combinaison, il faudra vous diriger vers un modèle nobilis. Cette variété, qui vient tout droit du Nord-Ouest des Etats-Unis, est toutefois assez difficile à trouver en raison de sa rareté dans l’Hexagone. De plus, il faudra débourser jusqu’à 20% de plus que pour un modèle nordmann pour l’acquérir.