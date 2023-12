Noël 2023 : quelle est cette erreur à ne pas faire lorsqu'on congèle le pain

Pour éviter le gaspillage, la solution idéale est le congélateur. Et c'est aussi valable pour le pain. Mais pour le congeler, il faut prendre des précautions et éviter cette erreur courante. Explications.

Il fait partie de notre quotidien, le pain est présent quasiment à chaque repas. Selon le site Conso Globe, chaque adulte en consomme 120 grammes par jour.

En ces périodes de fête, bon nombre d'entre nous préfèrent en acheter en grande quantité et le congeler pour ne pas avoir à se rendre tous les jours à la boulangerie. Mais pour cela, il ne faut pas s’y prendre n’importe comment.

Comment congeler du pain correctement ?

Lorsqu'on congèle du pain, on a tendance à faire le même geste. On coupe la baguette de trop en deux et on la place dans un tiroir du congélateur sans trop réfléchir.

Pourtant, c'est une grosse erreur. En effet, il est essentiel d'utiliser un sac de congélation ou, à défaut, un sac en plastique, autrement le pain risque de prendre le goût des autres aliments déjà congelés.

Noter également que le congélateur est un véritable nid à bactéries, car même si la congélation ralentit l'activité et le développement des micro-organismes (ou microbes) elle ne les tue pas.

Ne pas le stocker plus de 6 mois

Autre astuce : pour conserver la texture du pain, il faut à la fois vider complètement le sac de son air et le fermer hermétiquement. Veillez aussi à ce que le pain soit refroidit sous peine de créer un choc thermique et de faire dégeler d'autres aliments placés à côté.

À savoir que le pain ne doit pas être stocké plus de 6 mois. Pour le décongeler, le mieux est de l'envelopper dans un torchon propre et de le laisser à température ambiante. Cette opération peut durer 30 minutes à 1 heure. Pensez donc à le sortir à l'avance.

Enfin, pour le rendre à nouveau croustillant, vous pourrez le passer au four durant quelques minutes.