Grande distribution : quelles sont les principales origines des fruits et légumes ?

Parmi les motivations du mouvement de protestation des agriculteurs figurait, entre autres, une transparence accrue sur la provenance des produits vendus en France et notamment l’origine des fruits et légumes. Quelle sont les principales origines de ces derniers ?

Leurs vertus pour la santé ne sont plus à démontrer, à tel point que les spécialistes recommandent d’en manger cinq par jour. Les fruits et légumes représentent une part importante de notre alimentation : les Français n'en achètent pas moins de 170 kg par ménage et par an d’après l’Agremer, soit une consommation d’environ 4,4 portions par personne et par jour.

Pêches, poires, avocats, mangue, carottes… Il faut dire que l'offre est pléthorique. De quoi interroger sur la provenance des produits. Car si certains fruits et légumes ne peuvent venir que de l’étranger, à l’image des fruits exotiques, d’autres, adaptés à nos latitudes, ne sont pourtant pas nécessairement cultivés dans l’Hexagone. Une constatation qui a contribué à la récente gronde des agriculteurs, qui sont parfois allés jusqu'à filtrer les marchandises provenant de l’étranger au cours de leurs protestations, ou en établissant des barrages aux frontières.

Pour mesurer l’ampleur du phénomène, le site d’information Capital a très récemment compilé les informations relatives à la provenance de nombreux fruits et légumes frais, fournies par plusieurs enseignes de la grande distribution elles-mêmes. Ainsi, voici les données extraites des sites internet de Carrefour, Auchan, Intermarché, Leclerc, Monoprix et Systèmes U.

Un seul fruit au-dessus de 50% de production française

Du côté des fruits, les pommes tirent clairement leur épingle du jeu, avec 94% de l’offre en provenance de France, contre 3% en provenance de l’UE et 3% hors UE. Les poires, pour leur part, affichent de bien moindres scores en comparaison : elles ne sont produites dans l’Hexagone qu’à hauteur de 50% ; 37,5 % étant produites en UE, et 12,5 hors UE. Les kiwis, quant à eux, sont produits en proportions égales en France et en UE : 43,75%. Le restant – soit 12,5% – provenant du reste du monde.

En ce qui concerne les bananes, les chiffres chutent drastiquement avec seulement 12,5% d’entre elles d'origine France. Les 87,5 autres pourcents se répartissaient en dehors de l’Union européenne : aucune des références proposées par les grandes enseignes n’affichait, lors de l’analyse, pour origine, l’UE. Des observations à l’exact opposé de celles menées sur les mandarines, dont la totalité de l’offre provenait de l’UE.

Pour ce qui est des oranges comme des citrons, aucun n’affiche «Origine France» sur l’étiquette, 90% étant produites dans l’UE pour les premières contre 9,5% hors UE, et 60% étant produits dans l'UE pour les seconds contre 40% hors UE.

Pommes de terre et carottes quasi exclusivement produites en France

En ce qui concerne les légumes, caracolent en tête pommes de terre et carottes, avec respectivement 96,6% et 94,4% de la production étant cultivée sur des exploitations françaises. Seules 2,5% des pommes de Terre ont voyagé depuis l’Union européenne avant de rejoindre nos assiettes, et à peine 0,8% ont effectué le voyage depuis un pays situé en dehors de l’UE. Les carottes totalisent une production équivalente en UE et hors UE, avec 2,8% pour chacune de ces deux zones géographiques.

Non loin derrière, les oignons affichent les chiffres suivants : 83,1% d’origine France, 9,6% d’origine UE et, enfin, 7,2% d’origine extra européenne. La production française de brocolis n’affiche un score de pas plus de 25% du total des légumes vendus, contre 68,8% pour l’UE et 6,3% hors UE. Les avocats, enfin, totalisent 37,5% de pièces provenant d’UE pour 62,5% provenant de pays hors UE soit aucun légume produit en France.

Si l’origine de fruits et légumes présente des disparités manifestes, elle n’est pas la seule. La viande, elle aussi, affiche des scores très inégaux. Ainsi, si le porc français représente 97% des produits présents en rayon, seul un peu plus d’un tiers (34,3%) de l’agneau peut se targuer d’en faire autant.