Paiement sans contact : ce qui change cette année

Le paiement sans contact compte de nombreux adeptes depuis son lancement et évolue encore en 2024. Une amélioration en particulier devrait encore plus faciliter ce mode de paiement.

Lancé en 2012, le paiement sans contact ne cesse depuis d’évoluer et d’attirer de nombreux adeptes, et ce, d’autant plus depuis la crise sanitaire du Covid-19. En effet, le paiement sans contact, c’est la rapidité, la facilité et surtout l’efficacité.

S’il n’était possible de payer qu’un montant maximum de 50 euros depuis 2020 avec cette méthode, cela ne sera bientôt plus d’actualité… En effet, ce plafond pourra progressivement être dépassé si l’on suit le protocole des banques.

Initialement, c’est-à-dire à son lancement, le paiement sans contact n’était limité qu’à 20 euros, avant d’être revalorisé à 30 euros en 2017, jusqu’à atteindre 50 euros en 2020. Désormais, la fonctionnalité «Sans Contact Plus» tend à s’imposer, comme l'a expliqué le site de la Société Générale.

Une technique plus sécurisée

Les paiements sans contact se démocratisent notamment par les téléphones portables. Depuis 2022, 60 % des paiements sont réalisés en sans contact, soit un pourcentage particulièrement élevé depuis la période pré-Covid.

Cependant, beaucoup tiennent à rester à leur carte. Ainsi, au-delà de 50 euros, il suffira de poser sa carte bancaire sur le TPE comme avant, mais il faudra tout de même saisir son code secret. Une technique qui resterait fluide, tout en maintenant une certaine sécurité. Il faudra néanmoins que les commerçants s’équipent de nouveaux TPE ou d’une mise à jour.