L'hippodrome en famille : on a testé cette idée de sortie pour le week-end, et voici ce qu'on en a pensé

Chaque week-end, l'opération L'hippodrome en famille propose de nombreuses animations gratuites en plein air, et permet de profiter de la magie des courses.

On passe souvent à côté sans oser y pénétrer. Grâce à l’événement L'Hippodrome en famille développé par France Galop, petits et grands peuvent découvrir chaque week-end, jusqu’à la fin de l’automne, les hippodromes de l’Ouest parisien (Auteuil, ParisLongchamp, Saint-Cloud) dans une ambiance festive et convivial. Tout au long de l’après-midi, de nombreuses animations sont organisées pour les enfants, à commencer par un baptême de poney (à partir de 3 ans) afin de se familiariser en douceur avec le monde équestre.

Un manège carrousel, un minigolf, des chevaux à bascule et des structures gonflables pour sauter et se défouler en toute liberté sont également mis à la disposition des bambins, lesquels auront le loisir de s’inscrire sur place à «la course à pied des kids» pour tenter de monter sur le podium, ou de participer au défilé avec les jockeys qui se déroule sur le rond de présentation. De quoi peut-être susciter quelques vocations.

© flawleger

Pour ceux qui auraient la fibre artistique, l’atelier du maréchal-ferrant permet de customiser des fers à cheval à l’aide de paillettes, de stickers et de tampons d’encre. Des fresques géantes sont enfin disposées sur la pelouse afin que chacun puisse colorier à sa guise avec les crayons de couleur et les feutres en libre accès.

© flawleger

Les parents ne sont pas en reste, puisqu’ils peuvent s’initier aux courses hippiques en bord de piste et parier sur leurs montures préférées, ou jouer avec leurs enfants aux défis de Fringant, la nouveauté de cette année 2025. Il s’agit d’un jeu de piste déployé sur tout l’hippodrome, pendant lequel les participants tentent par exemple de monter sur un cheval mécanique tel un jockey professionnel, se pèsent sur la balance officielle ou écoutent le cœur de l’animal. Enfin des visites guidées, réalisées en petits groupes, donnent notamment accès aux écuries où travaillent les garçons de voyage qui prennent soin des chevaux.

Pour une pause gourmande bien méritée, des foodtrucks vendent frites, crêpes, gaufres, bonbons, barbes à papa, boissons sucrées ou alcoolisées.

Pour cette sortie ludique et originale, l'entrée (incluant les animations) est gratuite pour les moins de 12 ans, et à partir de 5 euros pour les adultes. Il faudra débourser au minimum 12 euros pour les visites donnant accès aux coulisses de l’organisation d’une journée de courses. Cette grande manifestation familiale, dont le programme est accessible en ligne, est également proposée aux hippodromes de Chantilly et Deauville.

L'Hippodrome en famille, jusqu'au 16 novembre 2025. Billetterie et réservations sur le site de France Galop Live.