«De 10 à 65 euros» : voici la liste de tous les objets éligibles au bonus réparation

Depuis fin 2023, le bonus réparation aide de nombreux foyers à remettre en état des objets du quotidien plutôt que de les remplacer. Un petit coup de pouce qui permet de réduire les déchets et les achats inutiles.

Une aide utile. Depuis 2023, un bonus réparation a été mis en place, encadré par l'Ademe et certains éco-organismes. Allant de 10 à 65€, ce petit coup de pouce permet aux Français de financer des réparations sur près de 70 catégories d'objets du quotidien.

L'aide s'applique directement sur la facture des réparateurs agréés, sans aucune condition de revenu. Il suffit uniquement d'apporter l'objet dans l'une des 6.500 enseignes labellisées. «La panne, la casse ou l'usure doit être liée à un usage normal. L'objet ne doit pas être sous garantie légale ou commerciale (...) Le montant de la réparation doit être supérieur au bonus prévu», a détaillé l'Ademe.

70 catégories de produits

Niveau textile, la reprise de vêtements, comme la réparation d'une fermeture éclair, un ourlet ou même le changement de doublure s'élève de 6 à 25€. Néanmoins, les habits en cuir, en fourrure véritable ou encore des vêtements de sport à usage occasionnel comme des combinaisons de ski, ne peuvent pas être pris en charge.

Côté électroménager, le budget varie entre 15 et 50€. Dans la fourchette basse, une bouilloire, une machine à café ou un fer à repasser peuvent être réparés pour un petit budget. Dans le cadre d'une réparation concernant les lave-linge, lave-vaisselle ou encore sèche-linge, les enveloppes sont plus élevées. Pour la beauté, la santé et le fitness, l'aide ne varie pas. Les épilateurs, lisseurs, rasoirs, sèche-cheveux ou encore vélos d'appartement et rameurs se voient octroyer un budget réparation de 15€.

Des aides intéressantes pour les outils liés au domaine du bricolage

Au bricolage/jardin, le bonus réparation concernant les outils électroportatifs peut monter jusqu'à 20€, tandis que pour les outils à main, l'aide ne sera que de 2€. Pour les tondeuses, broyeurs ou taille-haies, les foyers peuvent bénéficier de 15 à 50€ de frais de réparation.

Pour tout ce qui est image et son, les foyers ont le droit à un remboursement allant de 15€ pour un téléphone fixe à 60€ pour une télévision. Passant à 50€ pour un ordinateur, 30€ pour un vidéoprojecteur ou encore 20€ pour une console.

Les vélos électriques, les hoverboards ou encore la sellerie bénéficient aussi d'un coup de pouce, estimé entre 10 et 30€, en fonction de l'objet. Enfin, concernant les meubles de cuisine, de nombreux foyers auront aussi le droit à une remise en état, grâce à un bonus réparation allant jusqu'à de 65€ en fonction des dommages.