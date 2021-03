Le SARS-CoV-2 est un agent infectieux qui appartient à la famille des coronavirus . Ces virus, qui possèdent de petites protubérances tout le long de leur enveloppe, leur donnant un aspect de couronne («corona» en latin), peuvent provoquer des maladies chez l’animal et l’homme allant d’un simple rhume (certains virus saisonniers sont des coronavirus), à des pathologies plus graves comme les détresses respiratoires du Mers, du Srars ou du Covid-19.

On sait en effet que le SARS-CoV-2 appartient au même groupe que le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) qui a entraîné la mort de près de 800 personnes entre 2002 et 2003, et le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (Mers), détecté en 2012 dans plusieurs pays de cette région, et responsable de plus de 500 décès