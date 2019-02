5 livres de développement personnel pour trouver les clés du bien-être

Froid, manque de lumière, fatigue… L'hiver met l'organisme et le moral à rude épreuve. Pour garder le cap, rien de tel qu’une cure de livres vitaminés pour avoir une santé de fer, apprendre à se reconnecter à la nature et trouver la paix intérieure.

vers la liberté intérieure

©JOEL SAGET / AFP

Un moine, un philosophe, un psychiatre. Trois ans après le succès de «Trois amis en quête de sagesse», Christophe André, Alexandre Jollien et Matthieu Ricard publient «Être libre : le grand chantier de l’existence», un itinéraire passionnant vers la liberté et la paix intérieure. Celle qui permet à chacun d’aborder sereinement les hauts et les bas de l’existence mais aussi de s’affranchir des causes de la souffrance.

Des obstacles à la liberté intérieure, comme la peur, la dépendance, et l’égocentrisme, aux efforts vers la libération, que ce soit par la pratique spirituelle, la méditation ou l’entrainement de l’esprit pour cultiver ses qualités, cet ouvrage est un guide de référence pour tous ceux qui souhaitent se défaire des barreaux forgés par soi-même, mais aussi par la société. Le tout, ponctué par des pages «Boîte à outils» pour revenir de manière plus pragmatique sur les concepts clés.

Être libre : le grand chantier de l’existence, Christophe André, Alexandre Jollien et Matthieu Ricard, éd. L’iconoclaste-Allary.

une piqûre d'optimisme



©Poche Leduc.s

Dans «L’année du déclic», récit désormais disponible au format poche, la journaliste Charlotte Savreux répond au pessimisme ambiant et aux adeptes du «c’est perdu d’avance». S’appuyant sur des portraits inattendus de trente personnalités connues pour leur réussite - Yann Artus-Bertrand, Frédéric Lopez, Alain Ducasse, Maud Fontenoy, Roselyne Bachelot - elle livre autant d’exemples de trajectoires émaillées d’épreuves transformées en tremplin. Un ouvrage précieux dans le contexte actuel dans lequel, chacun d’eux, dispense ses conseils pour se réaliser comme on l’entend et ce malgré les obstacles.

L’année du délic, Charlotte Savreux, Ed. Poche Leduc.s.

En harmonie avec la terre

©Le souffle d'or

L’impuissance face aux atteintes faites à la nature génère souvent de la culpabilité, voire de la colère. Dans «Ecopsychologie pratique et rituels pour la terre», l’éco-philisophe Joanna Macy, et Molly Young Brown mettent en avant ce concept «d’inconscient écologique» en proposant des exercices et rituels pour se reconnecter à la Terre, issus de leur propre expérience.

L’ouvrage revient notamment sur les actions de résistances pour la défense de la vie sur terre, les sources psychologiques du refoulement, la peur d’exprimer ses profondes inquiétudes pour la planète, au risque d’être la proie de ses sentiments, tout en offrant de nombreux enseignements fondamentaux pour se préparer au «Changement de cap».

Ecopsychologie pratique et rituels pour la terre, Joanna Macy et Molly Young Brown, éd. Le souffle d’or.

pour une santé de fer

©Larousse

Pour retrouver une santé de fer, «Le guide de la santé globale» est un véritable allié. En s’appuyant sur des études scientifiques, Valérie et Olivier Broni propose aux lecteurs de cultiver leur bien-être physique, mental, mais aussi émotionnel et social en revenant à une approche globale qui réunit corps et esprit.

Pour cela, les auteurs invitent chaque lecteur à faire appel à ses ressources naturelles - grâce à la cohérence cardiaque la méditation ou la phytothérapie - et à adopter des gestes préventifs au quotidien. De la nutrition, à l’activité sportive, en passant par le sommeil et l’environnement, ce guide met à disposition tout une palette de techniques et d’exercices pour élever son niveau de santé. Pour aller plus loin, 10 vidéos et pistes audio sont à découvrir.

Le guide de la santé globale, Valérie et Olivier Broni, éd. Larousse.

un nouveau rapport à l'argent

©Robert Laffont

Pour tous ceux qui se désirent demander une augmentation, changer de travail, monter une entreprise, ou plus largement savoir ce qui se cache réellement derrière le terme «argent», ce livre est fait pour eux. Car si l’argent est omniprésent dans la vie, on ne prend jamais le temps de réfléchir à ce qu’il représente vraiment.

Dans cette quête de l’abondance, Sébastien Baudry, employé dans une société internationale d’investissement, propose de fournir des outils simples formulés autour de l’objectif suivant : «Je veux gagner de l’argent parce-que je l’ai décidé, pour répondre à mes envies, subvenir aux besoins de mes proches et soutenir des causes qui me tiennent à cœu ». Des conseils en matière de communication verbale et non-verbale sont également à découvrir pour apprendre à transformer sa vie financière au gré de ses envies.

Abondance et bien-être, Sébastien Baudry, éd. Robert Laffont.