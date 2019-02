Oscars 2019 : comment suivre le palmarès en direct sur Twitter

La 91e cérémonie des Oscars se déroulera le 24 février à Los Angeles, soit dans la nuit du 25 février en France. S’ils pourront la suivre en direct sur la chaîne cryptée Canal+, les insomniaques auront aussi la chance de la visionner sur Twitter.

Deux jours après la 44e cérémonie des Césars présidée par l’actrice Kristin Scott Thomas et animée par le comédien Kad Merad, la grand-messe du cinéma américain dévoilera le nom des lauréats et verra ou non la victoire des deux favoris, «La Favorite» de Yorgos Lanthimos et «Roma» d’Alfonso Cuaron, qui récoltent chacun dix nominations.

Grâce à Twitter, les cinéphiles français, qui ne seraient pas abonnés à la chaîne Canal+, pourront retrouver toutes les stars foulant le tapis rouge, des interviews exclusives et l’annonce des vainqueurs via @peopletv et @TheAcademy.

Watch the moment these filmmakers became #Oscars nominees. pic.twitter.com/QujyP4R9Dk — The Academy (@TheAcademy) 19 février 2019

Les internautes auront par ailleurs l’opportunité de poser leurs questions aux nommés, aux présentateurs, ainsi qu’aux intervenants grâce au hashtag #OscarsAllAccess pour tenter d’obtenir une réponse en temps réel.

La fête qui suivra cette cérémonie sera accessible via le magazine Vanity Fair (@VanityFair) et les présentateurs Catt Sadler (@IAmCattSadler) et Karamo Brown (@Karamo).