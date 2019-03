Pour célébrer les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci (1452-1519), voici une sélection d’ouvrages pour revenir en détail sur la vie, l’œuvre, et le génie de ce peintre, dessinateur et inventeur d’exception de la Renaissance.

le plus animé

©Larousse

L’observation de la nature, des plantes comme de l’eau, des corps et des visages humains, doublée d’une curiosité insatiable, en font l’idéal parfait de la Renaissance, en même temps qu’un artiste d’une modernité insoupçonnée. C’est la dimension visionnaire des inventions et de l’art Léonard de Vinci que l’historien Gérard Denizeau propose de mettre en lumière dans cet ouvrage animé.

Riche de plus de 300 illustrations et de fac-similés - parmi lesquels la lettre de Léonard de Vinci à Ludovic le More à Milan, des esquisses et dessins techniques tirés des codex, ou encore des études astronomiques - « Léonard de Vinci, le génie visionnaire» (éd. Larousse) revient aussi bien sur les méthodes et inventions de l’ingénieur, ses rêves, sa personnalité, que son itinéraire à travers l’Italie et la France.

Léonard de Vinci, le génie visionnaire, Gérard Denizeau, éd. Larousse.

Le plus biographique

De son enfance dans le village perché de Vinci, à l’émergence de son génie, en passant par sa capacité aigue d’observation, ses explorations scientifiques et ses travaux artistiques, Walter Isaacson dépeint, au fil de ces 500 pages, toutes les facettes de Léonard de Vinci, trop souvent méconnu au-delà de ses toiles emblématiques comme «La Cène» ou «La Joconde».

En s’appuyant sur quelque 7200 pages de notes et griffonnages de Léonard et les plus récentes découvertes des historiens, l'auteur a suivi l’artiste à la trace. On y découvre comment, par sa capacité à associer art, science, technologie, imaginaire, sciences sociales, sa curiosité perpétuelle, mais aussi son aisance à assumer son statut quelque peu marginal, il est devenu l’un des grands savants de son temps.

Léonard de Vinci, La biographie, Walter Isaacson, éd. Quanto.

Le plus ludique

©Louvre

Plongés dans le clair-obscur de la Renaissance, les enfants pourront découvrir dans cet ouvrage ludique et riche en illustrations, toute la splendeur et les tourments d’une époque incontournable, de Florence, à Rome, à en passant par Milan, et Venise.

Au fil de ce voyage dans le temps, petits et grands découvriront non seulement la jeunesse, la formation, les premiers succès à l’atelier Verrocchio, l’héritage artistique impressionnant de Léonard de Vinci, mais aussi d’autres personnages brillants, tels que Botticelli, Michel-Ange, Raphaël, et de grands seigneurs et mécènes comme les Médicis, les Sforza ou encore François 1er.

Léonard de Vinci, maître de la Renaissance, à partir de 8 ans, éd. Louvre.

le plus commenté

©Larousse

Tour à tour peintre théoricien, génie visionnaire et philosophe mystérieux, Léonard de Vinci a acquis une renommée immense, au point que certains louaient, sans les avoir jamais vus, ses œuvres et ses travaux. Incarnant l’esprit de la Renaissance, de la mécanique à la géologie, de la botanique à l’anatomie, de Vinci a gagné la confiance des princes comme ingénieur militaire et civil et organisateur de fêtes.

Mais qui était vraiment l’auteur de «La Joconde», ce tableau vénéré chaque jour par des dizaines de milliers d’admirateurs venus du monde entier ? Pour le savoir, cet album signé Valérie Mettais invite le lecteur à (re)découvrir les talents extraordinaires de Léonard de Vinci et à admirer ses plus beaux tableaux et dessins, commentés avec précision. Une chronologie et un glossaire complètent la présentation de l’artiste.

Léonard de Vinci, Valérie Mettais, éd. Larousse.

le plus pictural

©La Martinière

Après «Léonard de Vinci. Art et science de l'Univers», le critique d’art Alessandro Vezzosi publie «Léonard de Vinci, Tout l’œuvre peint, un nouveau regard», un ouvrage analysant toutes les peintures connues du maître en opérant un tri entre les acquis scientifiques, historiques et les fantaisies qui ont pu être écrites à propos de Léonard de Vinci.

Au fil des pages, l’auteur révèle les significations cachées, donne les caractéristiques techniques, et fait le point sur les œuvres dont l’attribution est contestée. Le tout, accompagné de somptueuses illustrations en gros plan, pour admirer ses chefs-d’œuvre de près jusqu’aux moindres détails.

Léonard de Vinci, Tout l’œuvre peint, un nouveau regard, Alessandro Vezzosi, éd. La Martinière. Parution le 11 avril.