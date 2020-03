Coronavirus : Une sélection de films pour voyager sans bouger de son canapé

Avec le passage au stade 3 de la crise sanitaire de coronavirus, le déplacement des Français est limité. De ce fait, le site de bons plans de voyages «Voyages Pirates» sort, ce lundi 16 mars, une sélection de films.

Si, plateforme de voyages oblige, tous invitent à l'évasion, il y en a pour tous les goûts : film de réflexion, d'action, drôle ou encore à l'eau de rose... Toute la sélection de «Voyages Pirates» :

Pour se redécouvrir

«Indian Palace», comme son nom le suggère, propose de passer un peu plus de 2 heures en Inde. Cette comédie dramatique raconte l'histoire d'un groupe de Britanniques qui décide de partir vivre sa retraite dans un palace en Inde.

Dans le même genre cinématographique, «Mange, pri, aime», où Julia Roberts se lance, après un divorce douloureux, dans un voyage à travers le monde (New-York, Indonésie, Italie, ou encore Inde).

Plus dramatique, Voyages Pirates relève aussi «Lion» de Garth Davis. Un bouleversant long-métrage sur le périple, incroyable mais vrai, d'un Indien de cinq ans qui s'est retrouvé seul dans un train traversant l'Inde, mêlant paysages australiens et indiens.

pour vivre une aventure

A travers les paysages de l'Islande, et notamment du glacier de Vatnajökull, «La vie rêvée de Walter Mitty», comte l'histoire d'un employé de bureau, vivant dans un monde fantastique, qui décide de partir en voyage autour du monde.

«A bord du Darjeeling Limited», du réalisateur américain Wes Anderson, qui suit trois frères partis en retraite spirituelle dans le nord de l'Inde, met quant à lui en scène les décors du Jodhpur, du Rajasthan ou encore de la ville Udaipur.

Enfin, «The Way, la route ensemble» d'Emilio Estevez, fait découvrir le chemin de Compostelle au Québec, via l'histoire d'un père qui entreprend le pèlerinage, en mémoire de son fils.

pour avoir de l'adrénaline

Plutôt film d'action ? Le volet «Spectre» de la saga James Bond offre un bref voyage autour du monde : Mexique, Londres, Rome, Maroc.. Le tout, avec le celèbre Daniel Craig comme agent secret.

Pour un tour en Italie, direction le thriller «Le talentueux Mr.Ripley» avec Matt Damon, Jude Law et Gwyneth Palthrow, et pour un cap en Belgique et la découverte de Bruges «Bons baisers de Bruges», qui raconte les retrouvailles de deux tueurs à gages.

Pour rire et/ou pleurer

Les deux films de Guillaume Canet, l'incontournable «Les petits mouchoirs» et sa suite, «Nous finirons ensemble», mettent à l'honneur la France grâce aux paysages du bassin d'Arcachon et du Cap Ferret.

«L'Auberge espagnole de Cédric Klapisch», est aussi au coeur du voyage puisqu'il raconte la vie et les aventures sentimentales d'un jeune étudiant français récemment arrivé à Barcelone. La ville y est représentée sous toutes ses formes et saveurs.

Sans oublier «Les mémoires d'une Geisha» pour découvrir le charme de la ville de Tokyo et «Call me by your name» pour admirer celui de la ville de Crema, en Lombardie.