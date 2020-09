Gad Elmaleh : la tournée de son nouveau spectacle “D’ailleurs” est reportée

Il va falloir attendre encore pour découvrir le nouveau spectacle de Gad Elmaleh. Alors que l’humoriste de 49 ans devait retrouver la scène avec « D’ailleurs » à partir du 8 septembre prochain dans le Haut-Rhin, la tournée est reportée.

En cause, la crise sanitaire liée à l’épidémie de Coronavirus. « Compte tenu des nombreuses incertitudes dans le contexte sanitaire actuel, la sécurité du public et des équipes étant au cœur de nos priorités, c’est avec un immense regret que Live Nation et Gad Elmaleh ont pris la décision de reporter la tournée de son nouveau spectacle « D'ailleurs » qui devait débuter le 8 septembre dans toute la France», a en effet indiqué ce jeudi sa production dans un communiqué. Le spectacle qui affiche complet était programmé à Paris, à la Cigale, à partir du 29 septembre pour un peu moins d'un mois.

Une annonce que l’artiste a également partagée sur son compte Twitter. « J'espère vous retrouver bientôt » conclue l'artiste dans son message.

C’est avec un immense regret que nous sommes contraints de reporter la tournée de mon nouveau spectacle « D’ailleurs ».



Toutes les villes affichaient complet, je me réjouissais tellement de vous retrouver…



J’espère vous retrouver bientôt



Gad pic.twitter.com/iuZyQbBRfN — GAD (@gadelmaleh) September 3, 2020

Très attendu, ce sixième one-man show devait débuter en avril dernier, cinq ans après son dernier spectacle en français « Sans Tambour » et après les accusations de plagiat par CopyComic. Il avait déjà fait l’objet d’un premier report. Pour l'heure, la production n'a pas communiqué de nouvelles dates. Elle promet toutefois un nouveau rendez-vous lorsqu'un « protocole précis assurera la sécurité des spectateurs et des équipes à 100 %».