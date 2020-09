Le Prix du Roman Fnac 2020 est remis à Tiffany McDaniel pour «Betty»

L'Américaine Tiffany McDaniel reçoit le Prix du Roman Fnac 2020 pour «Betty» aux éditions Galmeister, lançant ainsi la saison des prix littéraires.

Un an après Bérengère Cournut pour «De pierre et d'os» (éd. Le Tripode), Tiffany McDaniel l'emporte devant trois finalistes : Lola Lafon avec «Chavirer» (Actes Sud), Franck Bouysse et ses «Buveurs de vent» (éd. Albin Michel) et Brit Bennett pour «L'autre moitié de soi» (éd. Autrement).

La littérature américaine célébrée

C'est donc cette fois une autrice de langue étrangère qui est récompensée par la célèbre enseigne, six ans après Benjamin Wood et son «Complexe d'Eden Bellwether» (éd. Zulma)

L'histoire de Betty Carpenter plonge d'ailleurs tout droit dans les grands espaces américains et plus particulièrement au coeur des paysages luxuriants de l'Ohio où vit la romancière depuis sa naissance. Betty est une jeune métisse, de mère blanche et de père cherokee, sixième enfant d'une fratrie de huit. Lorsqu'après une longue errance, ses parents décident de s'installer dans cette région, Betty grandit bercée par les histoires de tribus de son père qui a toujours sous le coude un récit pour expliquer les soubresauts du monde. Mais peu à peu, des secrets de famille refont surface et Betty se met à écrire sa souffrance, car la jeune femme n'est pas épargnée par le racisme et les actes violents de toutes sortes. Ces pages, elle ne les montre à personne et les enterre pendant des années jusqu'à ce qu'elle puisse enfin révéler son histoire.

Une histoire puisée dans les racines indiennes de l'auteure

Tiffany McDaniel, aujourd'hui écrivaine, poète et plasticienne, a puisé dans sa vie pour donner naissance à «Betty» puisqu'elle-même petite fille de Cherokee, elle s'inspire ici de la vie de sa mère Betty née dans les années 1950, et a mis quelques vingt années à trouver un éditeur à ce texte qui raconte la perte de l'innocence et loue le pouvoir réparateur des mots.

Si cette année, la cérémonie de remise du Prix ne pourra avoir lieu en raison de la pandémie, la célèbre enseigne s'engage à soutenir le livre.