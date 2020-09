Un «nouveau» livre de Michel Houellebecq sort en octobre

Flammarion a annoncé la publication d'un nouveau livre de Michel Houellebecq le 7 octobre. Intitulé «Interventions 2020», il pourrait néanmoins décevoir ses fans.

Si l'éditeur annonce un «nouveau» livre avec «Interventions 2020», les lignes qu'il renferme risquent bien d'être déjà connues par ses admirateurs les plus fidèles, puisque ce n'est en fait que la troisième édition de son recueil de textes entamé avec «Interventions», en 1998. Car l'ouvrage, tiré à 14 000 exemplaires selon le magazine spécialisé Livres Hebdo, réunit en fait de courts essais sur des sujets de politique et de société publiés dans divers périodiques à partir de 1992. Une partie figure déjà dans l'ouvrage «Interventions 2 : traces» paru en 2009.

Sur le site de Flammarion, Michel Houellebecq promet néanmoins 45% de nouveaux textes dans cette nouvelle édition agmentée. «Il n'y aura pas de quatrième édition. Je ne promets pas absolument de cesser de penser, mais au moins de cesser de communiquer mes pensées et mes opinions au public, hors cas d'urgence morale grave - par exemple une légalisation de l'euthanasie (je ne pense pas qu'il s'en présente d'autres dans le temps qu'il me reste à vivre)», ajoute l'auteur en présentation de ce nouveau livre.

Une publication conjointe à la sortie en poche de «Sérotonine»

«Sérotonine», le roman de Michel Houellebecq paru en 2019 chez Flammarion, est publié également en version poche le 7 octobre chez J'ai Lu. Cette fois, l'attente de l'éditeur se révèle plus grande puisque le tirage serait de 200 000 exemplaires, selon Livres Hebdo. L'histoire peut résonner dans notre actualité puisque le narrateur, un expert en agroalimentaire qui a renoncé à sa carrière, revient sur son existence dans un monde dont les mutations sont devenues incontrôlable et où la bonté et la solidarité ont disparu.

Parallèlement, l'éditeur de poche tire également à 25 000 exemplaires une réédition «collector» (à savoir une couverture nouvelle) de son roman «Soumission» (Flammarion, 2015) ce 4 novembre 2020.

Ces rééditions annoncent-elles un retour de Michel Houellebecq sur le front des romans ? A suivre.