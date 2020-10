La James Bond Girl de «Goldfinger» Margaret Nolan est décédée

On se souvient d’elle recouverte d’or sur l’affiche du troisième volet de James Bond, «Goldfinger», sorti en 1964. L’actrice britannique Margaret Nolan est morte le 5 octobre à 76 ans, a-t-on appris ce lundi.

«Elle était au centre de tout ce qui était cool dans les années 1960. Elle est apparue auprès des Beatles, a joué un rôle iconique dans un "James Bond" et a fait partie du casting de "Carry On"», a écrit le réalisateur Edgar Wright sur son compte Twitter, lui qui a dirigé la comédienne dans «Last Night in Soho» attendu sur les écrans en 2021.

It's my sad duty to report that actress and artist, the magnificent Margaret Nolan has passed away. She was the middle of Venn diagram of everything cool in the 60's; having appeared with the Beatles, been beyond iconic in Bond and been part of the Carry On cast too. 1/4 pic.twitter.com/YaEaWDmLt2

— edgarwright (@edgarwright) October 11, 2020