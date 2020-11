Les tarifs postaux «considérablement baissés» pour les libraires, selon la ministre de la Culture Roselyne Bachelot

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot a annoncé la diminution des tarifs postaux pour tous les livres commandés en librairie.

C'était une mesure «très attendue» par le secteur, a affirmé la ministre de la Culture sur LCI ce lundi 2 novembre.

Grâce à la baisse des tarifs postaux, Roselyne Bachelot espère venir en aide aux libraires. Ceux-ci ont été très touchés par le premier confinement. Les Français avaient en effet acheté leurs livres dans les grandes surfaces, restées ouvertes, ou sur Amazon.

A l'aube du reconfinement, les librairies ont demandé à rester ouvertes. Leur requête n'a cependant pas été acceptée par le gouvernement. Quant aux rayons littérature des grandes surfaces, ils ont été fermés par souci d'équité.

Des tarifs divisés par 3 ou par 4

Les librairies devront donc survivre via le système «click and collect» : elles pourront organiser la livraison et le retrait des commandes. Or, «quand vous envoyez un livre de poche à 8€, le tarif postal est de 6€35», a souligné Roselyne Bachelot. «Nous allons diviser les tarifs postaux d'envoi des livres au moins par 3 ou par 4».

Une diminution qui s'appliquera également aux «ventes de disques, CD et partitions», a précisé la ministre.

Soutien aux libraires

Roselyne Bachelot a également tenu à s'adresser aux Français : «N'achetez pas des livres sur les plateformes numériques», a-t-elle martelé. Rappelant l'instauration du prix unique du livre en France, elle a précisé qu'«il n'y a pas d'avantage à acheter sur une plateforme numérique».

La possibilité d'une réouverture classique des librairies sera étudiée d'ici 15 jours «au regard de la situation sanitaire».